Профессор Альтштейн назвал условия, при которых пандемия ковида продолжится и в 2023 году
По словам учёного, закончить эпидемию под силу самим людям. Для этого нужно прививаться и соблюдать противоэпидемиологические требования.
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Пандемия CoViD-19 может затянуться и продлиться до 2023 года, если темпы вакцинации останутся низкими, а санитарные меры не будут соблюдаться. Об этом предупредил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире. Пандемия касается не одной страны, а всего мира", — объяснил профессор в беседе с Ura.ru.
Своего коллегу поддержал и вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, "омикрон" станет последним вариантом коронавируса. Эта мутация очень быстро распространяется и не вызывает серьёзных последствий, добавил эксперт. Поэтому трудно себе представить новый штамм, который опередит "омикрон" по скорости.
Ранее Лайф писал, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 61,1%. Для того чтобы обезопасить население от инфекции, следует увеличить число вакцинированных в стране до 80%.
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