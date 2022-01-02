Профессор Альтштейн назвал условия, при которых пандемия ковида продолжится и в 2023 году

Пандемия CoViD-19 может затянуться и продлиться до 2023 года, если темпы вакцинации останутся низкими, а санитарные меры не будут соблюдаться. Об этом предупредил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире. Пандемия касается не одной страны, а всего мира", — объяснил профессор в беседе с Ura.ru.

Своего коллегу поддержал и вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, "омикрон" станет последним вариантом коронавируса. Эта мутация очень быстро распространяется и не вызывает серьёзных последствий, добавил эксперт. Поэтому трудно себе представить новый штамм, который опередит "омикрон" по скорости.