Три знака зодиака, которые любят только себя

Здравый эгоизм — штука полезная, которая всегда поможет не потерять ориентиры и устроить жизнь лучшим образом. Вот только когда внимание к себе переходит все границы, окружающие начинают серьёзно страдать. Астрологи вычислили самые эгоистичные знаки зодиака, рядом с которыми просто опасно находиться.

Скорпион

Представители этого знака зодиака прекрасно понимают, что происходит вокруг них и как это можно повернуть в свою пользу. Скорпионы, не сомневаясь, пойдут по головам и будут манипулировать другими, чтобы получить желаемое. Они не отступят ни перед психологическим давлением, ни перед шантажом, а потому от нацеленного на что-то Скорпиона лучше бежать без оглядки.

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Лев

Львы целеустремлённые и решительные лидеры, которые идут напролом к своей цели, не замечая, как их действия вредят окружающим. Никаких советов рождённые под этой звездой слушать не будут, потому как чужое мнение для них — пустой звук. Львы готовы будут прийти на помощь, но не из альтруистских побуждений — просто им слишком нравится чувствовать себя важным и любимым. Для Льва он сам всегда на первом месте.

Телец