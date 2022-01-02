Три знака зодиака, которые любят только себя
Таким людям важен лишь собственный комфорт, и ради него они пойдут на всё.
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Здравый эгоизм — штука полезная, которая всегда поможет не потерять ориентиры и устроить жизнь лучшим образом. Вот только когда внимание к себе переходит все границы, окружающие начинают серьёзно страдать. Астрологи вычислили самые эгоистичные знаки зодиака, рядом с которыми просто опасно находиться.
Скорпион
Представители этого знака зодиака прекрасно понимают, что происходит вокруг них и как это можно повернуть в свою пользу. Скорпионы, не сомневаясь, пойдут по головам и будут манипулировать другими, чтобы получить желаемое. Они не отступят ни перед психологическим давлением, ни перед шантажом, а потому от нацеленного на что-то Скорпиона лучше бежать без оглядки.
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Лев
Львы целеустремлённые и решительные лидеры, которые идут напролом к своей цели, не замечая, как их действия вредят окружающим. Никаких советов рождённые под этой звездой слушать не будут, потому как чужое мнение для них — пустой звук. Львы готовы будут прийти на помощь, но не из альтруистских побуждений — просто им слишком нравится чувствовать себя важным и любимым. Для Льва он сам всегда на первом месте.
Телец
В Тельцах сочетается две страшные черты — любовь к себе и безделью. Такие люди обожают красивую жизнь и готовы для этого на всё. Всё, кроме работы, разумеется. Они предпочтут воспользоваться другими, а после присвоить себе их труды. Но иногда на Тельцов снисходит жажда бурной деятельности. Она обычно ничем хорошим не заканчивается, потому как те не привыкли работать и не слушают опытных людей. В итоге все советчики ещё и оказываются крайними. Телец слишком эгоистичен, чтобы обвинять себя в неудачах.
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