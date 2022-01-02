Пять примеров, как сериал "Игра в кальмара" изменил всю массовую культуру

Сначала дорама лавиной мемов заполонила соцсети, но её популярность росла, и уже спустя пару недель новоиспечённым фанатам было на что потратить свои кровно заработанные. Костюмы в точности как у игроков, мобильные приложения, вдохновлённые южнокорейским сериалом, ютуб-шоу и даже настоящие аттракционы. Обсудим самые впечатляющие примеры.

"Игра в кальмара" в реальной жизни

Кадры из видео © YouTube / MrBeast, Hamsterious

Стоило создателям контента на "Ютубе" понять, что "Игра в кальмара" — новый тренд, как зарубежные каналы тут же заполнились их интерпретациями на тему. Один из самых масштабных проектов организовала команда блогера MrBeast. Молодой человек буквально запустил игру на выживание в реальности. Всё по сценарию сериала, вот только никто не умер. Также много внимания к себе привлёк ролик блогера-хомяка Hamsterious. Тринадцать минут питомец проходит испытание за испытанием, которые были вдохновлены дорамой.

Аттракционы

Видео © TikTok / adhityadoangg, activatecanada

Парки развлечений, огромные и небольшие, не могли пройти мимо тренда на "Игру в кальмара". Теперь всё чаще в соцсетях встречаются видео, в которых обычные посетители проходят испытания "на выживание". Иногда аттракционы похожи на оригинальные один в один, а некоторые лишь отдалённо напоминают то, что мы видели в сериале.

Костюмы

Фото © Twitter / koohopes

"Игра в кальмара" вышла 17 сентября — за полтора месяца до Хэллоуина. Поэтому, готовясь к празднику, фанаты сериала мечтали нарядиться так же, как их любимые герои. Если есть спрос, то предложений будет хоть отбавляй. На одном только AliExpress продали десятки тысяч дешёвых костюмов, и это меньшая часть от всего оборота. За пару недель до конца октября было невозможно зайти в соцсети и не наткнуться на рекламу тех самых костюмчиков. Правда, там они продавались уже в разы дороже. И даже после Хэллоуина костюмы продолжают появляться — недавно солист k-pop-группы BTS Ким Тхэхён вышел на сцену в узнаваемом красном комбинезоне.

TikTok-тренды

Кадры из видео © TikTok / mikailadancer, amyjosimpson, janioooooooo

Вирусный сериал повлиял на тренды TikTok надолго. После релиза прошло уже три месяца, а пользователи соцсети до сих пор записывают ролики под звуки, так или иначе связанные с "Игрой в кальмара". Они делают косплеи и мастер-классы по перевоплощению в персонажей, разыгрывают сцены из сериала или просто вдохновляются музыкой для танцев, создавая флешмобы.

Мобильные игры

Скриншот © AppStore, PlayMarket