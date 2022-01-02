Пять примеров, как сериал "Игра в кальмара" изменил всю массовую культуру
С того момента, как шоу забралось в топы Netflix по всему миру, прошло три месяца. Поэтому уже смело можно говорить о том, какой след сериал оставил в истории. Спойлер: весьма значительный.
Кадры из видео © YouTube / Hamsterious, фото © Twitter / koohopes
Сначала дорама лавиной мемов заполонила соцсети, но её популярность росла, и уже спустя пару недель новоиспечённым фанатам было на что потратить свои кровно заработанные. Костюмы в точности как у игроков, мобильные приложения, вдохновлённые южнокорейским сериалом, ютуб-шоу и даже настоящие аттракционы. Обсудим самые впечатляющие примеры.
"Игра в кальмара" в реальной жизни
Кадры из видео © YouTube / MrBeast, Hamsterious
Стоило создателям контента на "Ютубе" понять, что "Игра в кальмара" — новый тренд, как зарубежные каналы тут же заполнились их интерпретациями на тему. Один из самых масштабных проектов организовала команда блогера MrBeast. Молодой человек буквально запустил игру на выживание в реальности. Всё по сценарию сериала, вот только никто не умер. Также много внимания к себе привлёк ролик блогера-хомяка Hamsterious. Тринадцать минут питомец проходит испытание за испытанием, которые были вдохновлены дорамой.
Аттракционы
Видео © TikTok / adhityadoangg, activatecanada
Парки развлечений, огромные и небольшие, не могли пройти мимо тренда на "Игру в кальмара". Теперь всё чаще в соцсетях встречаются видео, в которых обычные посетители проходят испытания "на выживание". Иногда аттракционы похожи на оригинальные один в один, а некоторые лишь отдалённо напоминают то, что мы видели в сериале.
Костюмы
Фото © Twitter / koohopes
"Игра в кальмара" вышла 17 сентября — за полтора месяца до Хэллоуина. Поэтому, готовясь к празднику, фанаты сериала мечтали нарядиться так же, как их любимые герои. Если есть спрос, то предложений будет хоть отбавляй. На одном только AliExpress продали десятки тысяч дешёвых костюмов, и это меньшая часть от всего оборота. За пару недель до конца октября было невозможно зайти в соцсети и не наткнуться на рекламу тех самых костюмчиков. Правда, там они продавались уже в разы дороже. И даже после Хэллоуина костюмы продолжают появляться — недавно солист k-pop-группы BTS Ким Тхэхён вышел на сцену в узнаваемом красном комбинезоне.
TikTok-тренды
Кадры из видео © TikTok / mikailadancer, amyjosimpson, janioooooooo
Вирусный сериал повлиял на тренды TikTok надолго. После релиза прошло уже три месяца, а пользователи соцсети до сих пор записывают ролики под звуки, так или иначе связанные с "Игрой в кальмара". Они делают косплеи и мастер-классы по перевоплощению в персонажей, разыгрывают сцены из сериала или просто вдохновляются музыкой для танцев, создавая флешмобы.
Мобильные игры
Скриншот © AppStore, PlayMarket
В принципе, все глобальные тренды массовой культуры можно узнавать, не выходя из магазинов мобильных приложений. Разработчики беспокоятся о том, чтобы их игры всегда шли в ногу со временем. Так, в AppStore и PlayMarket сейчас можно найти тысячи так называемых тайм-киллеров (от англ. — "убийца времени"), вдохновлённых сериалом. Конечно, все они похожи друг на друга. И всех их прекратят поддерживать, как только это станет экономически невыгодно. Как скоро это произойдёт — покажет время.
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