Пять признаков действительно умных людей
Многие образованные люди на первый взгляд могут показаться глупцами, как и не отягощённые интеллектом иногда выдают себя за умников.
Фото © Unsplash / Kate Bezzubets
Пользователь "Реддита" Gisgiii решил узнать, как определить, что собеседник действительно умный человек. Задача не из простых, но с помощью сотен ответов "знатоков" можно натренироваться видеть основные признаки интеллектуалов.
"С другой стороны..."
Фото © Unsplash / Sincerely Media
"Они черпают мудрость из множества источников... Ой, или... подождите. Наверное, это больше именно про мудрость. Впрочем, я уверена, она чаще всего связана с умом", — Puzzlehead-Engineer.
"Важно черпать мудрость из самых разных источников, иначе наш разум закостенеет", — xhxhhzhzlso.
"Никаких споров — дискуссии"
Фото © Unsplash / Peggy Anke
"Я считаю, умные люди более склонны спокойно обсуждать/дискутировать, чем спорить. Например, вы объясняете им, почему вы не согласны, и они слушают вас и задают дополнительные вопросы о вашей точке зрения, прежде чем предлагать своё мнение, в отличие от человека неосознанного, который скорее покроет всех оскорблениями, когда он с кем-то не согласен", — AngelicCinnamonBun.
"Я знаю, что ничего не знаю"
Фото © Unsplash / William Moreland
"Умные люди чаще умеют признавать, что они чего-то не знают. Конечно, это не универсальная правда, так как в зависимости от окружения фраза "Я не знаю" может привести к тому, что действительно умному человеку приходится иметь дело с начальником, который намного слабее его в интеллектуальном плане. Например, в сфере IT мне не нужно знать всё подряд. Иногда ты вполне можешь что-то загуглить и в таком состоянии активно продвигаться по карьерной лестнице, но если бы я прямо говорил: "Я не знаю", то ко мне прикрепили бы какого-нибудь менеджера средней руки, который бы меня постоянно ограничивал", — aamurusko79.
"Простым языком"
Фото © Unsplash / Sigmund
"Отец моего мужа действительно умён, он учился в Массачусетском и Калифорнийском технологических институтах (MIT), основал и продал несколько предприятий, публиковал книги, которые продаются до сих пор, зарегистрировал несколько патентов и теперь работает в сфере иммунотерапии. Как бы то ни было, я всего лишь типичная выпускница государственного колледжа Среднего Запада, и то, что я узнала о раке и различных методах лечения от него, — это просто что-то потрясающее. Технические, медицинские, биологические концепции, которые я бы смогла изучить, только если бы прочитала сотню книг. Но он каким-то образом может объяснить их такими простыми и понятными терминами, что я правда всё понимаю. Это поистине гениальный дар", — mmaine9339.
"Позвольте поинтересоваться?"
Фото © Unsplash / Marcos Luiz Photograph
"Умение задавать действительно хорошие вопросы — это прям отличительная черта. Я работал с парнем, который был, правда, очень умным. Он мог сделать любой разговор по-настоящему интригующим и глубоким, часто заставляя людей пересматривать свою позицию, а иногда и мировоззрение. Он работал менеджером по персоналу и всегда мог разрядить любой конфликт, помогая людям наводить мосты и решая их проблему. Всё потому, что он мог заставить обе стороны пойти на компромисс. У него были высокие IQ и EQ (эмоциональный интеллект), чтобы пойти намного дальше той должности, что он занимал, но он был счастлив, и, возможно, это ещё одна небольшая составляющая интеллекта", — milkmanbran.
Комментариев: 0