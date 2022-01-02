Пять признаков действительно умных людей

Пользователь "Реддита" Gisgiii решил узнать, как определить, что собеседник действительно умный человек. Задача не из простых, но с помощью сотен ответов "знатоков" можно натренироваться видеть основные признаки интеллектуалов.

"С другой стороны..."

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"Они черпают мудрость из множества источников... Ой, или... подождите. Наверное, это больше именно про мудрость. Впрочем, я уверена, она чаще всего связана с умом", — Puzzlehead-Engineer. "Важно черпать мудрость из самых разных источников, иначе наш разум закостенеет", — xhxhhzhzlso.

"Никаких споров — дискуссии"

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"Я считаю, умные люди более склонны спокойно обсуждать/дискутировать, чем спорить. Например, вы объясняете им, почему вы не согласны, и они слушают вас и задают дополнительные вопросы о вашей точке зрения, прежде чем предлагать своё мнение, в отличие от человека неосознанного, который скорее покроет всех оскорблениями, когда он с кем-то не согласен", — AngelicCinnamonBun.

"Я знаю, что ничего не знаю"

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"Умные люди чаще умеют признавать, что они чего-то не знают. Конечно, это не универсальная правда, так как в зависимости от окружения фраза "Я не знаю" может привести к тому, что действительно умному человеку приходится иметь дело с начальником, который намного слабее его в интеллектуальном плане. Например, в сфере IT мне не нужно знать всё подряд. Иногда ты вполне можешь что-то загуглить и в таком состоянии активно продвигаться по карьерной лестнице, но если бы я прямо говорил: "Я не знаю", то ко мне прикрепили бы какого-нибудь менеджера средней руки, который бы меня постоянно ограничивал", — aamurusko79.

"Простым языком"

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"Отец моего мужа действительно умён, он учился в Массачусетском и Калифорнийском технологических институтах (MIT), основал и продал несколько предприятий, публиковал книги, которые продаются до сих пор, зарегистрировал несколько патентов и теперь работает в сфере иммунотерапии. Как бы то ни было, я всего лишь типичная выпускница государственного колледжа Среднего Запада, и то, что я узнала о раке и различных методах лечения от него, — это просто что-то потрясающее. Технические, медицинские, биологические концепции, которые я бы смогла изучить, только если бы прочитала сотню книг. Но он каким-то образом может объяснить их такими простыми и понятными терминами, что я правда всё понимаю. Это поистине гениальный дар", — mmaine9339.

"Позвольте поинтересоваться?"

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