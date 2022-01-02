15 фотографий, на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы понять, что на них изображено

"Кажется, селекционерам удалось вывести новый вид деревьев-обнимателей".

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"Трёхрукая девушка".

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"Мы хотели сделать фотографию портфеля, но в итоге получилась летающая рука... Так и оставили".

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"Моя кошка больше похожа на картинку, которую сгенерировала нейросеть".

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"Вратарь с удивительно огромной рукой".

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"Всем рассказал, что я снял НЛО".

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"Похоже, они крепко стоят на ногах..."

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"У этой красотки явно нет проблем с тем, чтобы достать что-то с верхней полки".

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"Ничего необычного — просто мой папа и его собака".

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"У меня после похода буквально запутались ноги..."

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"Шкафы-девятиэтажки".

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"Когда я открыл багажник, я испугался, потому что подумал, что кто-то украл крышку и запасное колесо. И только потом вспомнил, что купил зеркало..."

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"Ребят, у нас тут новая порода!"

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"Я был уверен, что на меня уставилось восемь голубей. Кринж".

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"Рука сестры буквально прошла сквозь моего кота..."