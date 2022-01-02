15 фотографий, на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы понять, что на них изображено
Фотография была создана для того, чтобы запечатлеть мир таким, какой он есть. Одна проблема: иногда в кадре происходит такая ерунда, что можно лишь порадоваться, что в реальности такого нет.
"Кажется, селекционерам удалось вывести новый вид деревьев-обнимателей".
"Трёхрукая девушка".
"Мы хотели сделать фотографию портфеля, но в итоге получилась летающая рука... Так и оставили".
"Моя кошка больше похожа на картинку, которую сгенерировала нейросеть".
"Вратарь с удивительно огромной рукой".
"Всем рассказал, что я снял НЛО".
"Похоже, они крепко стоят на ногах..."
"У этой красотки явно нет проблем с тем, чтобы достать что-то с верхней полки".
"Ничего необычного — просто мой папа и его собака".
"У меня после похода буквально запутались ноги..."
"Шкафы-девятиэтажки".
"Когда я открыл багажник, я испугался, потому что подумал, что кто-то украл крышку и запасное колесо. И только потом вспомнил, что купил зеркало..."
"Ребят, у нас тут новая порода!"
"Я был уверен, что на меня уставилось восемь голубей. Кринж".
"Рука сестры буквально прошла сквозь моего кота..."
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