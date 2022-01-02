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15 фотографий, на которые придётся посмотреть несколько раз, чтобы понять, что на них изображено

Фотография была создана для того, чтобы запечатлеть мир таким, какой он есть. Одна проблема: иногда в кадре происходит такая ерунда, что можно лишь порадоваться, что в реальности такого нет.

2 января, 08:15

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Кажется, селекционерам удалось вывести новый вид деревьев-обнимателей".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Трёхрукая девушка".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Мы хотели сделать фотографию портфеля, но в итоге получилась летающая рука... Так и оставили".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Моя кошка больше похожа на картинку, которую сгенерировала нейросеть".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Вратарь с удивительно огромной рукой".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Всем рассказал, что я снял НЛО".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Похоже, они крепко стоят на ногах..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"У этой красотки явно нет проблем с тем, чтобы достать что-то с верхней полки".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Ничего необычного — просто мой папа и его собака".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"У меня после похода буквально запутались ноги..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Шкафы-девятиэтажки".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Когда я открыл багажник, я испугался, потому что подумал, что кто-то украл крышку и запасное колесо. И только потом вспомнил, что купил зеркало..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Ребят, у нас тут новая порода!"

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Я был уверен, что на меня уставилось восемь голубей. Кринж".

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

"Рука сестры буквально прошла сквозь моего кота..."

Фото © Reddit / confusing_perspective

Фото © Reddit / confusing_perspective

15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

15 смешных котов, которые всё это время незаметно следили за хозяевами, пока те не подняли голову

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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