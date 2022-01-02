5 неочевидных советов, которые помогут не тратить жизнь понапрасну и заняться делом

Один серьёзный проект за раз

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Конечно, массовая культура внушает нам, что любой успешный человек просто обязан быть продуктивным и многозадачным. Это всё хорошо... на бумаге и в эпизодах сериалов из двухтысячных. На деле же такой подход скорее доведёт до выгорания. Концентрируйтесь на одной крупной задаче за раз. В таком случае процесс доставит вам больше удовольствия, займёт намного меньше времени, а качество от этого только выиграет.

Не распыляйтесь. Откажитесь от всего, что тратит энергию и не даёт результата

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Баланс энергии. Жизненно важно определиться, в каких сферах вы хотите достичь успехов, а потом осознать, что для этого вам нужно будет попросту забить на не очень важные сферы своей жизни. К примеру, стоит задача получить образование онлайн, но при этом нужно остаться в том же положении на работе. Тогда студенту просто нужно смириться с тем, что он не сможет встречаться со своими друзьями и семьёй так же часто, как раньше. Да и с идеальным порядком дома тоже можно попрощаться. Ничего страшного — результат того стоит. Тут главное — случайно не принести в жертву всю жизнь ради одной только цели. Баланс во всём!

Избавляйтесь от информационного мусора

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Без соцсетей сейчас не сможет прожить ни один современный человек, включённый в общество. Вот только сервисы как помогают поддерживать связь друг с другом, так и отнимают время. Так что на случай, если вы любите проводить в ленте "Инстаграма" или "ВКонтакте" по несколько часов, убедитесь, что делаете это с пользой для себя. Благо к 2022 году созданы тысячи познавательных пабликов, на которые можно смело подписываться.

Ищите необычное в знакомом. Или, как сейчас можно говорить, добавьте в свою жизнь немного осознанности

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Часто бывает так, что погружённые в работу и непрекращающуюся вереницу дел, мы можем не замечать, как проходят недели, а иногда и целые месяцы. В такие моменты сложно разбавлять будние дни чем-то особенным — график и так полностью забит. Но специалисты подсказывают: что-то особенное можно отыскать в каждом моменте. Включайте "режим туриста" по дороге на работу, в спортзал или на встречу с друзьями. Остановившись на светофоре, посмотрите, как падает снег. Снимите наушники, обратите внимание, как звучит город. А придя домой, прислушайтесь к своему телу. Как вы себя чувствуете прямо сейчас? Эти мелочи занимают считаные секунды, но и их будет достаточно, чтобы добавить в жизнь немного осознанности.

Не корите себя за безделье

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