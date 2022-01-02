В Москве из горящей квартиры спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения
Площадь возгорания в доме рядом с Кутузовским проспектом составила 20 квадратных метров, сгорели мебель и вещи.
© LIFE
Экстренные службы на месте возгорания в доме на площади Победы в Москве © LIFE
В Москве произошёл пожар в квартире на шестом этаже многоэтажки, расположенной на площади Победы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что густой дым поднимается из окон, на месте работают сотрудники экстренных служб. К настоящему моменту огонь локализован. Как нам стало известно, из квартиры вывели двух человек. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказались.
Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В квартире сгорели мебель и личные вещи хозяев. Причина пожара пока не известна, начата проверка.
Ранее Лайф писал, что в Пензенской области при пожаре в частном доме погибли две сестры. Предположительно, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.
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