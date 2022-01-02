В Москве из горящей квартиры спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения

В Москве произошёл пожар в квартире на шестом этаже многоэтажки, расположенной на площади Победы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что густой дым поднимается из окон, на месте работают сотрудники экстренных служб. К настоящему моменту огонь локализован. Как нам стало известно, из квартиры вывели двух человек. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказались.