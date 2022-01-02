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В Москве из горящей квартиры спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения

Площадь возгорания в доме рядом с Кутузовским проспектом составила 20 квадратных метров, сгорели мебель и вещи.

2 января, 14:14

© LIFE

Экстренные службы на месте возгорания в доме на площади Победы в Москве © LIFE

В Москве произошёл пожар в квартире на шестом этаже многоэтажки, расположенной на площади Победы. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что густой дым поднимается из окон, на месте работают сотрудники экстренных служб. К настоящему моменту огонь локализован. Как нам стало известно, из квартиры вывели двух человек. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации отказались.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В квартире сгорели мебель и личные вещи хозяев. Причина пожара пока не известна, начата проверка.

В Петербурге из жилой многоэтажки из-за пожара эвакуировали 50 человек

В Петербурге из жилой многоэтажки из-за пожара эвакуировали 50 человек

Ранее Лайф писал, что в Пензенской области при пожаре в частном доме погибли две сестры. Предположительно, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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