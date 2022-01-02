Zivert, Баста, Агутин и ещё свыше 40 артистов выступят на первом зимнем VK Fest

Начался первый зимний фестиваль VK Fest, трансляции с мероприятия можно смотреть до 6 января включительно в официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня зрителей радуют выступлениями Клава Кока, Манижа, Ваня Дмитриенко, Хабиб и Radjo, Mary Gu, "Би-2", "Пошлая Молли", "Кис-кис". Всего же пользователи VK за пять дней увидят выступления свыше 40 артистов.

© Пресс-служба соцсети "ВКонтакте"

"Новый год и праздники после — время, которое мы традиционно проводим с друзьями и близкими. Для нас это все, кто любит и ждёт VK Fest. Поэтому мы решили организовать первый зимний VK Fest — самое масштабное музыкальное событие каникул, которое можно посмотреть в любой точке планеты. А благодаря тому, что выступления проходят в разных городах России, фестиваль превращается в путешествие, после которого все мы ещё будем лучше знать друг друга ", — указал директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков.

Он отметил, что VK Fest всегда объединял людей и продолжает это делать даже онлайн. При этом добавил, что организаторы очень ждут летний фестиваль, надеясь, что провести мероприятие позволит ситуация по ковиду.

"Так что до скорой встречи. Сначала онлайн, а потом, верим, и офлайн", — резюмировал Сидорков.