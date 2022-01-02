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Сыгравший Джеймса Бонда Дэниел Крейг получил британский рыцарский орден

Интересно, что такой же награды удостоился в фильме и герой артиста — агент 007.

2 января, 13:22

Дэниел Крейг © ТАСС / ЕРА / CAROLINE BREHMAN

Актёр Дэниел Крейг, известный по фильмам об агенте 007, удостоился британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия. Как говорится в документе, размещённом на сайте Правительства Великобритании, награда вручена за заслуги в области кино и театра.

Примечательно, что такой же орден по сюжету культового фильма когда-то получил и герой Крейга — Джеймс Бонд. Актёр сыграл неуловимого спецагента в пяти кинолентах по книгам Яна Флеминга: "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать".

Награды от британской власти помимо Крейга получило ещё порядка 1200 человек. Среди них политики, спортсмены, учёные и благотворители. Так, Тони Блэр, занимавший должность премьер-министра Великобритании в 1997–2007 годах, удостоился Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена в стране.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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