Замглавы МИД Руденко указал на готовность России работать с США по Украине в любом формате

Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном по вопросам Украины в любом формате при понимании безальтернативности Минских соглашений. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

"Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности Минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу. Разумеется, при том понимании, что участие американской стороны действительно будет иметь позитивную "добавленную стоимость", — сказал дипломат.

Вспоминая двусторонние консультации Москвы и Вашингтона по теме Украины, которые велись при администрации бывшего президента Штатов Барака Обамы, Руденко подчеркнул, что возвращение к подобному формату возможно при согласии США. "Этот вопрос следует адресовать прежде всего американским партнёрам", — пояснил он.

Также дипломат напомнил, что Россия уже предлагала американцам провести встречу в "нормандском формате" с участием представителей Донецка и Луганска. Однако Штаты идею не поддержали.