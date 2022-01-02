Миллер: "Газпром" ожидает максимальный финансовый результат по итогам 2021-го

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат по итогам минувшего 2021 года, сообщил глава ПАО Алексей Миллер.

"А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными, причём как для "Газпрома", так и для всех российских публичных компаний", — цитирует Миллера пресс-служба "Газпрома".

Кроме того, глава "Газпрома" указал, что в 2021-м были перевыполнены планы по развитию газификации российских регионов. Масштабная работа будет продолжена в этом году. "Планы-графики синхронизации работ на 2022 год между "Газпромом" и субъектами РФ подписаны", — заметил Миллер.