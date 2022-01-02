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Камера сняла, как житель Хабаровска запустил фейерверк в подъезде жилого дома

К счастью, сам мужчина не пострадал, хотя и получил залп салюта в лицо, а вот помещению досталось.

2 января, 12:37

Хабаровчанин запустил салют в подъезде жилого дома © Instagram / tvoykhab27

В российских регионах Новый год прошёл не без происшествий. В Хабаровске мужчина хотел отличиться креативностью, а получилось только "умом и сообразительностью". Он запустил праздничный салют прямо в подъезде жилого дома. Момент запечатлели камеры видеонаблюдения, после чего ролик появился в Сети.

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Предварительно, всё произошло в одном из домов на улице Павловича. Мужчина прямо в подъезде поджёг пиротехническое средство, а после вышел на улицу. Там уже прогремели мощные взрывы, от которых в припаркованных рядом машинах сработали сигнализации. Как утверждают местные жители в соцсетях, неадекват получил залп салюта в лицо, но при этом не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал, что в Набережных Челнах петарда влетела на балкон многоэтажки и взорвалась. Пострадала дочь хозяйки квартиры. В самом помещении выбило стёкла, оказались погнуты балконная дверь и оконная рама, а пол в месте падения пиротехники прогорел.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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