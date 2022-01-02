Камера сняла, как житель Хабаровска запустил фейерверк в подъезде жилого дома

В российских регионах Новый год прошёл не без происшествий. В Хабаровске мужчина хотел отличиться креативностью, а получилось только "умом и сообразительностью". Он запустил праздничный салют прямо в подъезде жилого дома. Момент запечатлели камеры видеонаблюдения, после чего ролик появился в Сети.

Предварительно, всё произошло в одном из домов на улице Павловича. Мужчина прямо в подъезде поджёг пиротехническое средство, а после вышел на улицу. Там уже прогремели мощные взрывы, от которых в припаркованных рядом машинах сработали сигнализации. Как утверждают местные жители в соцсетях, неадекват получил залп салюта в лицо, но при этом не пострадал.