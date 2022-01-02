Миллер: "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в 2021 году холдинг увеличил добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020-м (до 514,8 миллиарда кубометров). Это максимум для компании за последние 13 лет, сообщила пресс-служба "Газпрома" в телеграм-канале.

Как отмечается, экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 миллиарда кубометров (до 185,1 миллиарда кубометров), став четвёртым по объёму в истории российской компании. По словам Миллера, прирост добычи холдинга покрыл львиную долю роста мирового потребления голубого топлива в 2021 году.

Глава компании также отметил, что с 1 января 2022 года "Газпром" вышел на новый уровень поставок газа в Китай по "Силе Сибири", как это предусмотрено долгосрочным двусторонним договором купли-продажи. Кроме того, холдинг поставил на российский рынок максимальный с 2013 года объём газа.

"Как и всегда, мы обеспечили надёжное газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок из газотранспортной системы "Газпром" поставил 257,8 миллиарда кубических метров газа. Это максимальный уровень с 2013 года", — сказал Миллер.

Как уточняется, рост по сравнению с 2020 годом составил 31,9 миллиарда кубометров газа. Кроме того, холдинг превысил план по газификации российских регионов в 2021 году.