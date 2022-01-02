Путин и Эрдоган обсудили по телефону партнёрство России и Турции
Беседа с турецким лидером стала для главы РФ первым официальным телефонным разговором с зарубежными коллегами в наступившем 2022 году.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подвели основные итоги двустороннего сотрудничества, подтвердив настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнёрство Москвы и Анкары.
Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступления Нового года, условились о продолжении личных контактов. Кроме того, Путин и Эрдоган затронули международные темы, в том числе известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность РФ, ситуацию в Закавказье, вопросы урегулирования в Сирии и Ливии.
Напомним, около месяца назад, 3 декабря 2021 года, российский лидер обсудил с Эрдоганом применение Украиной турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Политики тогда отметили важность полного соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, в том числе в "нормандском формате".
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