Путин и Эрдоган обсудили по телефону партнёрство России и Турции

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подвели основные итоги двустороннего сотрудничества, подтвердив настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнёрство Москвы и Анкары.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступления Нового года, условились о продолжении личных контактов. Кроме того, Путин и Эрдоган затронули международные темы, в том числе известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность РФ, ситуацию в Закавказье, вопросы урегулирования в Сирии и Ливии.