Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что ситуацию в Донбассе загоняют в тупик

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что приписывание России обязательств по Минским соглашениям загоняет урегулирование конфликта в Донбассе в тупик. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По мнению замминистра, открытым остаётся вопрос о том, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских договорённостей на фоне категорического отказа Украины от реализации их другого краеугольного положения — поддержания прямого диалога с Донецком и Луганском.

"Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счёт объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по Минским договорённостям, никак ими не предусмотренных, ещё больше загоняют ситуацию в тупик", — отметил дипломат.

Руденко считает, что перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе отдаляются на неопределённый срок. По его словам, Москва рассчитывает, что Штаты окажут решающее влияние на подходы Киева, заставив придерживаться Минских соглашений.