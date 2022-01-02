Замглавы МИД РФ Руденко заявил, что ситуацию в Донбассе загоняют в тупик
По мнению дипломата, перспективы восстановления мира и безопасности на востоке Украины отдаляются на неопределённый срок.
Андрей Руденко © ТАСС / Шарифулин Валерий
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что приписывание России обязательств по Минским соглашениям загоняет урегулирование конфликта в Донбассе в тупик. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По мнению замминистра, открытым остаётся вопрос о том, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских договорённостей на фоне категорического отказа Украины от реализации их другого краеугольного положения — поддержания прямого диалога с Донецком и Луганском.
"Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счёт объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по Минским договорённостям, никак ими не предусмотренных, ещё больше загоняют ситуацию в тупик", — отметил дипломат.
Руденко считает, что перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе отдаляются на неопределённый срок. По его словам, Москва рассчитывает, что Штаты окажут решающее влияние на подходы Киева, заставив придерживаться Минских соглашений.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Минских соглашениях нет "двойного дна". По его мнению, некоторые действующие политики вообще не читали текст документа.
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