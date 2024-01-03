Какие скандалы остались за кадром "Трёх мушкетёров" Оглавление Молчаливая забастовка От разовых шалостей до "общих девочек" Как спаивали любимых актёров Скандал за скандалом Герои телевизионного фильма "Три мушкетёра" надолго стали для советской молодёжи символом настоящей мужской дружбы, исполнения долга и верности в любви. Но на съёмочной площадке всё было иначе. 139577 139577 На съёмках фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра". Фото © Kinopoisk.ru

Молчаливая забастовка

По воспоминаниям актёра Вениамина Смехова, артистов никто не встречал в аэропорту Львова, а поселили где придётся. Атосу пришлось делить номер с неизвестным гражданином, который громко храпел по ночам. Другим выделили номера в гостинице "Колхозник" с удобствами во дворе. На все претензии звёзд кинематографа в дирекции отвечали исчерпывающе: "И что вы за прынцы такие? Вон, Алиса Фрейндлих не хуже вас — и никаких капризов. И голову, между прочим, моет холодной водой!" В конце концов актёры пошли на молчаливую забастовку: скопом заселились в двухместный гостиничный номер режиссёра картины Георгия Юнгвальда-Хилькевича, который жил в нём с женой Татьяной, выполнявшей обязанности второго режиссёра.

Терехова и её дублёр на съёмках фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра". Фото © Kinopoisk.ru

Вернувшийся со съёмочной площадки режиссёр буквально онемел на пороге: кровати и диваны были заняты "спящими" актёрами. По полу были разбросаны чемоданы, а на его кровати спала Маргарита Терехова — её ноги в чулках торчали из-под одеяла. На хозяина номера гости смотрели молча и со злобой. Режиссёр сдался и, чтобы уладить вопрос с жильём, пригласил в гостиницу директора фильма Михаила Бялого — после весьма красноречивой сцены, во время которой из-за двери номера слышался отборный русский мат, столичные артисты заселились в эту же гостиницу.

От разовых шалостей до "общих девочек"

Съёмки телефильма стартовали 3 апреля 1978 года во Львове, и в первый же день они едва не были сорваны из-за главного героя — Михаила Боярского. На самом деле он был подготовлен к съёмкам лучше всех — брал уроки фехтования и верховой езды, а к началу съёмочного сезона отрастил лихие мушкетёрские усы, которые для пущей важности закручивал вверх.

© "Д’Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма (отец) / kinopoisk.ru

Однако в гримёрке, войдя в роль мушкетёра-ловеласа, он неосторожно дал волю рукам — ущипнул за мягкое место хорошенькую гримёршу. Та ахнула и напрочь спалила плойкой один из усов Боярского, который как раз подвивала вверх. Работа застопорилась. В конце концов оплошность пришлось срочно маскировать и подклеивать второй ус. Съёмки начались вовремя.

На съёмках "Д’Артаньяна и трёх мушкетёров". Фото © Kinopoisk.ru

В роль соблазнителей вжились и другие актёры. Сделать это было несложно: к московским звёздам во Львове было приковано всеобщее внимание, и за съёмочной группой буквально следовал автобус с поклонницами. Среди них были самые красивые девушки Львова — загорелые и длинноногие, выбирай любую. Исполнители главных ролей пользовались своей популярностью вовсю.

Владимир Балон, исполнивший роль капитана гвардии Де Жюссака, рассказывал в откровенном интервью, что девушки у них были общие, — в компанию приглашали только тех фанаток, которые нравились сразу всем мужчинам. Актёр жил в одном номере с Боярским, и когда девицы оставались на ночь, то узкие кровати просто сдвигали вместе, а по утрам приходившая всех будить Татьяна Хилькевич сердилась и не могла сосчитать количество ног, торчащих из-под одеяла. Но актёры считали, что это даже не измена — это "релакс".

Дошло до того, что директор винного магазина, который находился напротив гостиницы, был вынужден "выкупить" у актёров свою любимую женщину — кассиршу. Увидев у кассы это прелестное создание, мушкетёры пригласили её к себе в гостиницу. Девушка была в восторге от их общества, но вскоре в гостиничный номер вломился грозного вида грузин. Он представился директором винного магазина и отдал актёрам ключи от него в обмен на обещание не трогать кассиршу — она его любовница. "Я её лубулу!" — заявил грозный гость.

На съёмках "Д’Артаньяна и трёх мушкетёров". Фото © Kinopoisk.ru

Мушкетёры женщин любили, но вино любили ещё больше, и сделка была тут же закреплена общим тостом. Актёры старались не злоупотреблять заветными ключами от магазина, однако это удавалось не всегда. Их скромные доходы иногда не успевали за нескромными потребностями молодых организмов, а тут был такой соблазн!

Видимо, режиссёр Юнгвальд-Хилькевич всё-таки пытался периодически ставить актёров в рамки морали, потому что однажды — уже в Одессе — в гостинице "Куряж" он сам стал участником недоброго розыгрыша. Вернувшись в номер, он нашёл в собственной постели совершенно голую и на всё согласную дамочку. Разгневавшись, режиссёр взашей выгнал её в коридор в чём мать родила и только потом следом вышвырнул вещи. Выяснить, по своей ли воле женщина забралась к нему в кровать или её кто-то подговорил, не удалось. Но сам факт заставляет задуматься, ведь в номер могла вернуться и его жена Татьяна.

Как спаивали любимых актёров

На съёмках "Д’Артаньяна и трёх мушкетёров". Фото © Kinopoisk.ru

Пили на съёмках много. Выпивку и закуску организовывали фанатки, раскладывавшие всё на покрывалах прямо рядом со съёмочной площадкой. Свой вклад в алкоголизацию съёмочной группы внёс местный начальник ГАИ — на съёмки фильма он присылал "Волгу", в которую была вделана невероятных размеров канистра с вином. Актёры втихую от режиссёра то и дело "причащались" из канистры. Вы удивитесь, но именно сотрудники милиции снабжали актёров порнофильмами из Польши — их отбирали на границе как "запрещёнку" и пускали в собственное пользование.

А местный мафиози Анатолий Прокопивнюк, по уши влюблённый в Ирину Алфёрову, то и дело привозил с местного пивзавода свежее пиво — тоже в канистрах. Разумеется, в жаркий день актёры буквально припадали к истокам живительной влаги. Прокопивнюк доставал им и водку, и коньяк — всё ящиками. Доходило до того, что Арамиса — актёра Игоря Старыгина — однажды понесла лошадь: она не узнала мушкетёра, который сел на неё... трезвым.

Алкогольные возлияния едва не закончились плохо для Портоса — Валентину Смирнитскому стало плохо с сердцем. Увидев это, тоже не совсем трезвый Боярский стал так усердно откачивать товарища, что тот взвыл: "Отойди от меня, ***! Дышать нечем!" Спасали Смирнитского уже в больнице. Из больницы обоих — Портоса и Д’Артаньяна — доставили на съёмочную площадку всё ещё "в горизонтальном положении". Но сила воли взяла верх, и оба — нетрезвый Боярский и только что чуть не отправившийся к праотцам Смирнитский — по команде режиссёра вскочили на лошадей и отработали съёмочный день.

© "Д’Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма (отец) / kinopoisk.ru

Впрочем, воля не всегда могла взять верх над обстоятельствами. Однажды съёмки всё же были сорваны — друзьям удалось до отказа накачать алкоголем исполнителя роли Ришелье — актёра-трезвенника Александра Трофимова. Юнгвальд-Хилькевич сам поехал за актёром, когда тот не явился на съёмки, и нашёл его в туалете гостиничного номера: бедняга буквально обнимал унитаз. Смех смехом, но некоторые после съёмок так и не смогли завязать.

Скандал за скандалом

© "Д’Артаньян и три мушкетёра", режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма (отец) / kinopoisk.ru

Однажды съёмки чуть не были сорваны сотрудниками КГБ. Оказалось, что во Львове госбезопасность прослушивает гостиничные номера, в которых развеселившиеся артисты говорили, что думали, травили политические анекдоты, Боярский насмешливо пародировал Брежнева, а де Тревиль — Лев Дуров называл Ленина фашистом. Побледневший Юнгвальд-Хилькевич еле отговорился от обвинений, убедив чекистов, что артисты, "как обезьяны, всех обезьянничают и меня — тоже".

Не у всех актёров с режиссёром сложились хорошие отношения. Юнгвальд-Хилькевич всячески опекал своих любимиц — Маргариту Терехову и Алису Фрейндлих. Последней он часами объяснял актёрские сверхзадачи, а из Тереховой создал настоящий секс-символ: половину фильма актриса отыграла в полупрозрачной мужской рубашке из гардероба Рошфора, под которой не было бюстгальтера. Тогда это было очень смело.

А вот Ирину Алфёрову режиссёр невзлюбил. Её ему якобы навязали в Госкино; сам Юнгвальд-Хилькевич мечтал снять в роли Констанции Евгению Симонову. Поэтому на Алфёрову он просто не обращал внимания вплоть до того, что для неё не был поставлен танцевальный номер и актрисе с партнёром приходилось импровизировать в кадре. В конце съёмок один из операторов даже падал перед Ириной на колени: "Прости нас, мы такое с тобой вытворяли! Но я искуплю. Знаешь, какую замечательную сцену твоей смерти я придумал? Ты будешь умирать на бархате!" Сама актриса позже горько шутила: "Назовите мне фамилию того, кто заставил режиссёра меня снимать! Я хотя бы буду знать, за кого свечу ставить".

Но пьянство и половая распущенность исполнителей ролей, недостаточное финансирование — всё это было мелочью по сравнению с тем скандалом, который разразился после того, как фильм был смонтирован и озвучен. На Юнгвальд-Хилькевича подал в суд сценарист кинокартины Марк Розовский. Он обвинял режиссёра не только в том, что тот переделал сценарий, но и в присвоении части гонорара. Суд встал на сторону создателя "Трёх мушкетёров", ведь режиссёр не претендовал на роль сценариста и не брал ни рубля из чужого гонорара. Вместе со сценаристом судился со студией Юрий Ряшенцев, написавший к картине тексты песен. Он требовал, чтобы Вениамин Смехов, сочинивший "песню Миледи", тоже был указан как автор.

Затем взбунтовался постановщик трюков Николай Ващилин. Он увидел, что в титрах его фамилия стоит после фамилии Владимира Балона, который занимался постановкой сцен с фехтованием (актёр был мастером спорта по фехтованию), и после фамилии Анатолия Ходюшина, который занимался выездкой лошадей. Фильм "Д’Артаньян и три мушкетёра" год пролежал на полке, после чего 25 декабря 1979 года был впервые показан по телевизору. После его премьеры четвёрка лихих мушкетёров проснулась знаменитой.

Авторы Александр Лаврентьев