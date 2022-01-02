МИД РФ: Хотелось бы понять, как Турция видит себя посредником в отношениях Москвы и Киева

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва хотела бы понять, в чём именно Анкара видит своё посредничество в урегулировании отношений России и Незалежной. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что заявления турецкой власти, в том числе президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, о готовности Анкары выступить в качестве посредника "для снижения возросшей напряжённости" в отношениях между Москвой и Киевом не прошли мимо.

"Поскольку каких-либо прямых контактов с турецкими партнёрами на этот счёт не было, необходимо прежде всего понять, о чём идёт речь. В чём конкретно Анкара видит своё посредничество или содействие?" — сказал замминистра.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российский и турецкий лидеры могут обсудить инициативу Анкары при том понимании, что наша страна не является стороной конфликта внутри Незалежной, подчеркнул Руденко. Он также выразил готовность в рамках двусторонних контактов с Анкарой подробно информировать о подходах Москвы, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.