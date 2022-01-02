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На юго-востоке Москвы в новогоднюю ночь подрались 13 человек

Трое получили колото-резаные ранения. Задержано десять иностранцев, возбуждено уголовное дело.

2 января, 13:46

© Shutterstock

Группа молодых людей из 13 человек устроила драку на юго-востоке Москвы, конфликт случился около пяти часов утра 1 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве, причиной потасовки стали бытовые разногласия.

Трое участников драки получили колото-резаные ранения, им оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После инцидента десять человек были задержаны, на них составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России.

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Ранее Лайф писал о другом новогоднем конфликте — в Новой Москве драку устроили четверо мужчин. Двое в итоге пострадали, одному из них потребовалась госпитализация.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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