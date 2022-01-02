На юго-востоке Москвы в новогоднюю ночь подрались 13 человек

Группа молодых людей из 13 человек устроила драку на юго-востоке Москвы, конфликт случился около пяти часов утра 1 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве, причиной потасовки стали бытовые разногласия.

Трое участников драки получили колото-резаные ранения, им оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После инцидента десять человек были задержаны, на них составили протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России.