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Экс-генпрокурор Украины Луценко испугался отпускать Зеленского на переговоры с Путиным

У российского лидера есть компромат на лидера Незалежной, уверен бывший глава надзорного ведомства.

2 января, 14:27
<p>Юрий Луценко © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LlutsenkoYuri</a></p>

Юрий Луценко © Facebook / LlutsenkoYuri

Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с главой РФ Владимиром Путиным объясняется компроматом, который есть у Москвы на лидера Незалежной. С таким заявлением выступил в эфире телеканала "Украина 24" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"С чем он туда пойдёт? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", — указал Луценко, заметив, что отпускать Зеленского в таком состоянии к президенту России "один на один" попросту опасно.

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Бывший генпрокурор опасается, что после встречи с Путиным Зеленский может заявить о необходимости проведения референдума и признания автономного статуса ДНР и ЛНР.

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"Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина", — подчеркнул Луценко, добавив, что цель российского лидера — отказ Киева от курса на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Ранее Луценко охарактеризовал президентство Владимира Зеленского как вальяжное — "правит по Пушкину: "царствуй лёжа на боку".

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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