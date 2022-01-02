Экс-генпрокурор Украины Луценко испугался отпускать Зеленского на переговоры с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с главой РФ Владимиром Путиным объясняется компроматом, который есть у Москвы на лидера Незалежной. С таким заявлением выступил в эфире телеканала "Украина 24" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"С чем он туда пойдёт? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю", — указал Луценко, заметив, что отпускать Зеленского в таком состоянии к президенту России "один на один" попросту опасно.

Бывший генпрокурор опасается, что после встречи с Путиным Зеленский может заявить о необходимости проведения референдума и признания автономного статуса ДНР и ЛНР.

"Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина", — подчеркнул Луценко, добавив, что цель российского лидера — отказ Киева от курса на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс.