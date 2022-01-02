В Берёзовском, Свердловская область, мужчина, как настоящий джентльмен, помог женщине открыть дверь в подъезд. Вот только сделал он это с помощью большого внедорожника и троса. Это увидели соседи из окна и, опасаясь всевозможных неприятных последствий, начали снимать на камеру, а также вызвали полицию.

На кадрах крепкий мужчина цепляет один конец троса к "мицубиси", а другой — к подъездной двери, после чего та со свистом вылетает и чуть не впечатывается в рядом стоящее авто. За всем происходящим рядом наблюдает женщина в шубе, которой и вызвался помочь спаситель.







Как потом оказалось, это хозяйка машины, которая сама въехала на авто в железную дверь и заблокировала проход. Она пыталась припарковаться, но перепутала педали газа и тормоза. При этом в местном УГИБДД РФ сообщили, что дама была трезва. В итоге в подъезде теперь минус дверь, а у внедорожника — минус бампер. Как уточняется, из людей никто не пострадал.