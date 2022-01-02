Зеленский обозначил основные направления политики Украины в 2022-м
Интересно, что глава Незалежной оставил без внимания ситуацию в Донбассе.
Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в наступившем году бороться с олигархами и коррупцией. О направлениях своей политики в 2022-м лидер Незалежной рассказал в статье для спецвыпуска журнала "Новое время".
Украинский президент отметил, что у соотечественников накопилась усталость. Одной из основных причин он назвал пандемию. А также рассказал, что украинцев утомили экономические трудности и "искусственные, грязные политические противостояния". Зеленский видит источник этих проблем в том, что Украину пытаются использовать в корыстных целях. Правда, кого конкретно он имеет в виду, раскрывать не стал.
А "господам олигархам" Зеленский пообещал скорое окончание сладкой жизни.
"В мае 2022 года появится максимально чёткая красная линия для тех, кто считает ещё с 90-х годов, что государство — их личная собственность. Начнёт действовать антиолигархический закон", — напомнил украинский лидер.
И, наконец, Зеленский намерен всерьёз взяться за коррупцию в судебной системе.
"Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд", — сказал он и назвал предстоящую судебную реформу прививкой от коррупции.
Напомним, на Украине не первый раз говорят о необходимости бороться с коррупцией. Ранее сообщалось, что страна заняла первое место в Европе по данному показателю. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: олигархи и коррупция являются внутренней угрозой для Украины. Политологи также отмечают, что в Незалежной происходит отток капитала и рабочей силы, что подрывает экономику.
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