Зеленский обозначил основные направления политики Украины в 2022-м

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в наступившем году бороться с олигархами и коррупцией. О направлениях своей политики в 2022-м лидер Незалежной рассказал в статье для спецвыпуска журнала "Новое время".

Украинский президент отметил, что у соотечественников накопилась усталость. Одной из основных причин он назвал пандемию. А также рассказал, что украинцев утомили экономические трудности и "искусственные, грязные политические противостояния". Зеленский видит источник этих проблем в том, что Украину пытаются использовать в корыстных целях. Правда, кого конкретно он имеет в виду, раскрывать не стал.

А "господам олигархам" Зеленский пообещал скорое окончание сладкой жизни. "В мае 2022 года появится максимально чёткая красная линия для тех, кто считает ещё с 90-х годов, что государство — их личная собственность. Начнёт действовать антиолигархический закон", — напомнил украинский лидер.