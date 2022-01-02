Астроном Вибе объяснил, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали убийцей
Небесное тело несколько взбудоражило умы ещё в 2004-м, когда было обнаружено, заметил специалист.
© Pixabay
Астероид Апофис, о приближении которого ранее предупредили специалисты ВНИИ ГОЧС, прозвали убийцей, поскольку 18 лет назад предсказывалась довольно высокая вероятность его столкновения с Землёй. Тогда ещё не была точно известна его орбита, заметил в беседе с телеканалом "Звезда" заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Эксперт указал, что в 2004-м Апофис привлёк к себе внимание, "несколько взбудоражил умы".
"Поскольку после этого его стали наблюдать очень активно, орбита его уточнилась, и оказалось, что, действительно, столкновение с Землёй в обозримом будущем не угрожает нам", — заявил специалист, добавив, что сейчас ясно: ничего уникального астероид из себя не представляет.
Ранее сообщалось, что к Земле несутся два потенциально опасных астероида. Один из них (астероид 2013 YD48) размером с лондонский Биг-Бен, а второй (астероид 7482 YD48) в два раза больше, чем Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно расчётам, первый пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 7482 YD48 должен приблизиться к планете 18 января на расстояние 0,013 астрономической единицы. По классификации центра изучения околоземных объектов NASA, это считается "близким подходом".
Комментариев: 0