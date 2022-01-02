Астроном Вибе объяснил, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали убийцей

Астероид Апофис, о приближении которого ранее предупредили специалисты ВНИИ ГОЧС, прозвали убийцей, поскольку 18 лет назад предсказывалась довольно высокая вероятность его столкновения с Землёй. Тогда ещё не была точно известна его орбита, заметил в беседе с телеканалом "Звезда" заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Эксперт указал, что в 2004-м Апофис привлёк к себе внимание, "несколько взбудоражил умы".

"Поскольку после этого его стали наблюдать очень активно, орбита его уточнилась, и оказалось, что, действительно, столкновение с Землёй в обозримом будущем не угрожает нам", — заявил специалист, добавив, что сейчас ясно: ничего уникального астероид из себя не представляет.