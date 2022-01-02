На Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине

На Камчатке два человека погибли в автомобиле, который застрял в снегу на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Как уточняется, автомобиль с телами 31-летнего мужчины и 33-летней женщины обнаружили в кювете на участке автодороги Мильково – Кирганик. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.

Специалисты уже начали проверку по данному факту. Также областная прокуратура выяснит, как была расчищена дорога и в полной ли мере обеспечивалась безопасность движения.