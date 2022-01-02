На Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине
Авто обнаружили в кювете на участке автодороги Мильково – Кирганик. Детали случившегося неизвестны.
Автомобиль в кювете © Следственное управление СКР по Камчатскому краю
На Камчатке два человека погибли в автомобиле, который застрял в снегу на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.
Как уточняется, автомобиль с телами 31-летнего мужчины и 33-летней женщины обнаружили в кювете на участке автодороги Мильково – Кирганик. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.
Специалисты уже начали проверку по данному факту. Также областная прокуратура выяснит, как была расчищена дорога и в полной ли мере обеспечивалась безопасность движения.
Ранее Лайф сообщал, что при столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека. Водитель автомобиля "Шевроле" — девушка 1998 года рождения — не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами "Додж" и "Шкода".
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