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На Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине

Авто обнаружили в кювете на участке автодороги Мильково – Кирганик. Детали случившегося неизвестны.

2 января, 15:06
<p>Автомобиль в кювете © <a href="https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1645012/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственное управление СКР по Камчатскому краю</a></p>

Автомобиль в кювете © Следственное управление СКР по Камчатскому краю

На Камчатке два человека погибли в автомобиле, который застрял в снегу на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Как уточняется, автомобиль с телами 31-летнего мужчины и 33-летней женщины обнаружили в кювете на участке автодороги Мильково – Кирганик. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.

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Специалисты уже начали проверку по данному факту. Также областная прокуратура выяснит, как была расчищена дорога и в полной ли мере обеспечивалась безопасность движения.

Ранее Лайф сообщал, что при столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека. Водитель автомобиля "Шевроле" — девушка 1998 года рождения — не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами "Додж" и "Шкода".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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