Самая пожилая женщина в мире Канэ Танака отпраздновала 119-летие

В Японии долгожительнице Канэ Танака исполнилось 119 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo. Бабушка уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина мира.

Танака проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока. Она редко видится с близкими из-за ковидных ограничений. Несмотря на преклонный возраст, чувствует себя хорошо и продолжает жить привычной жизнью. Японка любит настольные игры и рано просыпается, обожает шоколад и конфеты.

Родилась Танака 2 января 1903 года. Мужа и старшего сына она потеряла во Вторую мировую войну. Всю жизнь женщина проработала продавцом. У неё никогда не было серьёзных заболеваний. Лишь в 103 года ей удалили раковую опухоль. К слову, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года её возраст составлял 122 года и 164 дня, указано в Книге рекордов Гиннесса.