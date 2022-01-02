Самая пожилая женщина в мире Канэ Танака отпраздновала 119-летие
Японка-долгожительница любит настольные игры и предпочитает просыпаться с первыми лучами солнца.
Канэ Танака © Twitter / OliverJia1014
В Японии долгожительнице Канэ Танака исполнилось 119 лет. Об этом сообщило агентство Kyodo. Бабушка уже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина мира.
Танака проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока. Она редко видится с близкими из-за ковидных ограничений. Несмотря на преклонный возраст, чувствует себя хорошо и продолжает жить привычной жизнью. Японка любит настольные игры и рано просыпается, обожает шоколад и конфеты.
Родилась Танака 2 января 1903 года. Мужа и старшего сына она потеряла во Вторую мировую войну. Всю жизнь женщина проработала продавцом. У неё никогда не было серьёзных заболеваний. Лишь в 103 года ей удалили раковую опухоль. К слову, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года её возраст составлял 122 года и 164 дня, указано в Книге рекордов Гиннесса.
Ранее Лайф писал, что 101-летняя жительница Улан-Удэ Цыпилма Жигжитова за две недели победила тяжёлую форму CoViD-19 и двустороннюю пневмонию. Выздороветь ей помог оптимистичный настрой. Родные вспоминали, что бабушка уезжала в больницу с желанием поскорее вылечиться, а не умереть.
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