Американцы обвинили Байдена в приукрашивании заслуг
Жители США напомнили лидеру страны о росте цен, проблемах с коронавирусом, закредитованности населения.
Фото © Twitter.com / JoeBiden
Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена, пообещавшего продолжать "делать Америку лучше в новом году". Главу Белого дома уличили в приписывании себе успехов, которых нет. Злополучную фразу политик оставил в посте в "Твиттере", поздравляя подписчиков с наступлением 2022-го. В твите американский лидер разместил своё фото с супругой на фоне новогодних фейерверков.
После публикации посыпались комментарии, в которых американцы начали перечислять проблемы страны, обращаясь к президенту с вопросом, а в чём же жизнь становится лучше.
"У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не даёт купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?" — спросил JesusDeSade.
"Я только что заплатил 150 долларов за тесты на CoViD-19 для семьи, я хочу вернуть деньги не только за них, но и за мили, которые я проехал, чтобы их найти", — пожаловался пользователь с ником JOY.
"Стоимость продуктов питания выросла на 6%, на энергоносители — на 35%, а на газ — на 58%. Продолжай в том же духе", — с сарказмом отметил Dave Dubusky.
А особо ретивые пользователи "поколдовали" над фотографией Байдена и заменили салюты позади президента на изображения ядерных взрывов.
Ранее британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, посвящённый словам президента США Джо Байдена о его недавних переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
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