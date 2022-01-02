Американцы обвинили Байдена в приукрашивании заслуг

Американцы раскритиковали президента США Джо Байдена, пообещавшего продолжать "делать Америку лучше в новом году". Главу Белого дома уличили в приписывании себе успехов, которых нет. Злополучную фразу политик оставил в посте в "Твиттере" , поздравляя подписчиков с наступлением 2022-го. В твите американский лидер разместил своё фото с супругой на фоне новогодних фейерверков.

После публикации посыпались комментарии, в которых американцы начали перечислять проблемы страны, обращаясь к президенту с вопросом, а в чём же жизнь становится лучше.

"У меня огромная студенческая задолженность, что отражается на моей кредитной истории и не даёт купить дом. Вы же обещали простить студенческий долг. Когда?" — спросил JesusDeSade.