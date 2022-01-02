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Премьер Ирландии Мартин обвинил оппозицию в поддержке России

Главе кабмина не понравилось, что члены партии "Шинн фейн" не критикуют РФ в связи с якобы наращиванием российских сил у границы с Украиной.

2 января, 15:58
<p>Михол Мартин © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/michealmartintd/photos/3119185891695329" target="_blank" rel="noopener noreferrer">michealmartintd</a></p>

Михол Мартин © Facebook / michealmartintd

Политический скандал зреет в Ирландии в связи с отсутствием критики в адрес России. Премьер республики Михол Мартин раскритиковал оппозиционеров – членов партии "Шинн фейн", в том числе и её председателя Мэри Лу Макдональд, за якобы поддержку политики Москвы и лидера РФ Владимира Путина.

"Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооружённых сил на границе с Украиной", — цитирует Мартина Irish Times.

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Необычным главе кабмина Ирландии показался тот факт, что в последние несколько лет представители партии "никогда не критиковали Россию". Мартин убеждён, что в глубине души члены политсилы выступают против Евросоюза.

Ранее член немецкой партии "Зелёные" Омид Нурипур не исключил санкций против "Северного потока – 2". Ограничительные меры могут быть введены в случае "вторжения" России на Украину, указал претендент на пост главы политсилы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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