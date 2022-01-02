Тренер Зубов заявил, что члены молодёжной сборной по хоккею не нарушали запрет на курение
Команда, которую накануне сняли с рейса из Канады, вернулась в Москву на день позже запланированного.
Сергей Зубов © ТАСС
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов вновь прокомментировал инцидент в Калгари, где команду сняли с рейса прямо перед вылетом во Франкфурт-на-Майне. По возвращении в РФ специалист в беседе с журналистами указал, что перед повторным вылетом из Канады его подопечные не совершили никаких нарушений.
"Стюардессы изначально подходили к требованиям очень внимательно и отправляли ребят из самолёта в связи с неправильным ношением масок. И было принято решение, что все пассажиры будут выведены в зал ожидания. После какого-то времени наш багаж был разгружен, потом самолёт улетел без двух сборных", — объяснил Зубов вчерашний инцидент.
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли заметил, что никто из хоккеистов не нарушал запрета на курение. Он добавил, что перед повторной попыткой вылететь из Канады спортсмены "прошли обследование", никаких нарушений выявлено не было.
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"Да никто не пил, масочный режим им не понравился. <...> В итоге полетели только финны", — цитирует SHOT хоккеистов.
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Напомним, 1 января журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн заявила о снятии с рейса в Калгари российской и чешской молодёжных хоккейных сборных, которые должны были лететь во Франкфурт. Она утверждала, что некоторые спортсмены были пьяны, курили, отказывались надевать маски. В свою очередь, российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что команду сняли с рейса из-за главного тренера Сергея Зубова, который якобы нарушил правила, закурив по пути в самолёт. Сам он заявил, что "кому-то очень сильно" понадобилось преувеличить произошедшее.
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