Тренер Зубов заявил, что члены молодёжной сборной по хоккею не нарушали запрет на курение

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов вновь прокомментировал инцидент в Калгари, где команду сняли с рейса прямо перед вылетом во Франкфурт-на-Майне. По возвращении в РФ специалист в беседе с журналистами указал, что перед повторным вылетом из Канады его подопечные не совершили никаких нарушений.

"Стюардессы изначально подходили к требованиям очень внимательно и отправляли ребят из самолёта в связи с неправильным ношением масок. И было принято решение, что все пассажиры будут выведены в зал ожидания. После какого-то времени наш багаж был разгружен, потом самолёт улетел без двух сборных", — объяснил Зубов вчерашний инцидент.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли заметил, что никто из хоккеистов не нарушал запрета на курение. Он добавил, что перед повторной попыткой вылететь из Канады спортсмены "прошли обследование", никаких нарушений выявлено не было.

Российские хоккеисты вернулись на родину после скандала со снятием с рейса в Канаде © Telegram / SHOT