Экипаж россиянина Сотникова выиграл первый этап ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КамАЗ-мастер" выиграл на первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачёте грузовиков. Гонка проходит в эти дни в Саудовской Аравии.

Отметим, что дистанция спецучастка составила 333 километра и прошла в районе города Хаиль. Сотников успешно преодолел её за 3 часа 53 минуты 14 секунд. Вторым к финишу пришёл экипаж Эдуарда Николаева, также представляющий "КамАЗ-мастер", отставший от лидера на 38 секунд. Замкнул первую тройку экипаж чеха Алеша Лопрайса из Instaforex Loprais Praga, который уступил победителю 9 минут 15 секунд.

Экипажи россиян Антона Шибалова и Андрея Каргинова (оба — "КамАЗ-мастер") финишировали четвёртым и пятым соответственно. Экипаж Шибалова отстал от лидера на 18 минут 39 секунд, а Каргинова — на 19 минут 4 секунды.

В общем же зачёте лидирует Сотников (4 часа 6 минут 22 секунды), следом идут Николаев (+0.31), Лопрайс (+9.58), Шибалов (+18.56) и Каргинов (+19.12). Второй этап ралли-марафона состоится уже 3 января, протяжённость спецучастка составит 338 километров. Ралли "Дакар" завершится 14 января.