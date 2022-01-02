В Азербайджане пограничник застрелил трёх сослуживцев и сбежал
Оружие убийца бросил, ведутся поиски беглеца. Причина расправы пока не названа.
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В Азербайджане младший сержант погранслужбы открыл огонь по сослуживцам, застрелив трёх человек, после чего скрылся. Инцидент произошёл в зоне обслуживания особого пограничного подразделения Губадлы, передаёт "Sputnik Азербайджан".
Напавший убил старшего лейтенанта и двух младших прапорщиков, бросил оружие и сбежал, уточняет агентство. Причины расправы не приводятся. Беглеца ищут сотрудники правоохранительных органов. В случившемся разбираются сотрудники Госпогранслужбы, военной и Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.
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