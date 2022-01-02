НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Азербайджане пограничник застрелил трёх сослуживцев и сбежал

Оружие убийца бросил, ведутся поиски беглеца. Причина расправы пока не названа.

2 января, 17:27

Фото © Shutterstock

В Азербайджане младший сержант погранслужбы открыл огонь по сослуживцам, застрелив трёх человек, после чего скрылся. Инцидент произошёл в зоне обслуживания особого пограничного подразделения Губадлы, передаёт "Sputnik Азербайджан".

Напавший убил старшего лейтенанта и двух младших прапорщиков, бросил оружие и сбежал, уточняет агентство. Причины расправы не приводятся. Беглеца ищут сотрудники правоохранительных органов. В случившемся разбираются сотрудники Госпогранслужбы, военной и Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

В Якутии охотник случайно застрелил брата, приняв за дикого зверя

В Якутии охотник случайно застрелил брата, приняв за дикого зверя

Ранее Лайф рассказывал, как в Пакистане случайно застрелили победившего на выборах депутата.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1