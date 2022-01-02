Сенатор Пушков назвал удивительными последствия евроинтеграции Литвы и Латвии

Отказ от сотрудничества и контактов с Россией повлёк для Литвы и Латвии "удивительные последствия". Об этом в своём телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков. Так парламентарий прокомментировал совет литовского поставщика энергии Elektrum Lietuva гражданам меньше кипятить воду в целях экономии. Заявление компании привёл телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Кроме того, прибалтам рекомендовали понижать температуру в комнате до плюс 16 градусов и слушать музыку, по возможности не очень громко. Хотя звучит абсурдно, но всё же среди советов также понизить яркость телевизора и использовать холодильник и посудомоечную машину только при их полной загрузке.

"И стоило ради этого "евроинтегрироваться"? А главное — напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всём экономить, понижать температуру и мёрзнуть?" — задался риторическим вопросом Пушков.

Он резюмировал, что для Литвы и Латвии последствия евроинтеграции стали удивительными — от распродажи железных дорог до депопуляции.