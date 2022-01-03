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Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук ушёл в отставку на фоне политического кризиса

Политик отметил, что между сторонами на этапе переходного периода возникли серьёзные конфликты и противоречия.

2 января, 21:02
<p>Абдалла Хамдук © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Абдалла Хамдук © ТАСС / dpa / picture-alliance

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук принял решение уйти в отставку на фоне неутихающего политического кризиса.

"Я принял решение уйти со своего поста", — приводит слова политика телеканала Al Arabiya.

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Хамдук добавил, что между сторонами на этапе переходного периода возникли серьёзные конфликты и противоречия.

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Напомним, в октябре в Судане военные осуществили попытку государственного переворота. Они распустили правительство и захватили власть. Высокопоставленные военнослужащие пришли в дом Хамдука и попытались заставить его поддержать переворот. Премьер отказался, и его увезли в неизвестном направлении, однако через сутки отпустили. Затем в Судане начались массовые протесты. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновлённый суверенный совет Судана. 21 ноября военные и гражданские силы заключили соглашение, которое отменило отстранение Хамдука от должности.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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