Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук ушёл в отставку на фоне политического кризиса

В ходе протестов в Судане погибло пять человек и пострадало 39 полицейских

Напомним, в октябре в Судане военные осуществили попытку государственного переворота. Они распустили правительство и захватили власть. Высокопоставленные военнослужащие пришли в дом Хамдука и попытались заставить его поддержать переворот. Премьер отказался, и его увезли в неизвестном направлении, однако через сутки отпустили. Затем в Судане начались массовые протесты. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновлённый суверенный совет Судана. 21 ноября военные и гражданские силы заключили соглашение, которое отменило отстранение Хамдука от должности.