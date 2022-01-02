TeleSUR: На премьер-министра Гаити Анри совершено покушение

Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Гаити Ариэля Анри. Это произошло во время празднования 218-й годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны. Об этом сообщает телеканал teleSUR.

Как уточняется, после выхода Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана немедленно отвела главу правительства Гаити в безопасное место, он не пострадал. По предварительным данным, в результате перестрелки минимум один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий пришлось отменить.