TeleSUR: На премьер-министра Гаити Анри совершено покушение
При этом сам политик не пострадал. По предварительным данным, в результате перестрелки минимум один человек погиб и несколько получили ранения.
Ариэль Анри © ТАСС / АР / Odelyn Joseph
Неизвестные совершили покушение на премьер-министра Гаити Ариэля Анри. Это произошло во время празднования 218-й годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны. Об этом сообщает телеканал teleSUR.
Как уточняется, после выхода Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана немедленно отвела главу правительства Гаити в безопасное место, он не пострадал. По предварительным данным, в результате перестрелки минимум один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий пришлось отменить.
Добавим, что в конце декабря 2021 года вооружённые банды, действующие на территории Гаити, призвали премьера не приезжать на официальные мероприятия, а также совершили атаку с применением огнестрельного оружия на бригаду, которая устанавливала сцену на главной площади города.
Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Напомним, главу государства застрелили 7 июля 2021 года при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, а его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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