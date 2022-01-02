Прокуратура Норвегии: Убивший 77 человек Брейвик может совершить новое преступление

Ультраправый националист Андерс Брейвик, осуждённый за теракт, в результате которого в 2011 году погибло 77 человек, и желающий выйти из тюрьмы по УДО, всё ещё может совершить новое преступление. Об этом сообщает норвежская газета Dagsavisen, ссылаясь на прокуратуру.

"По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком. — Прим. ред.) дело, а также новой оценке риска, проведённой психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьёзное преступление", — приводит издание слова государственного прокурора Хульды Карлсдоттир.