Прокуратура Норвегии: Убивший 77 человек Брейвик может совершить новое преступление
В июле 2011 года мужчина убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы.
Андерс Брейвик © ТАСС / AP / Frank Augstein
Ультраправый националист Андерс Брейвик, осуждённый за теракт, в результате которого в 2011 году погибло 77 человек, и желающий выйти из тюрьмы по УДО, всё ещё может совершить новое преступление. Об этом сообщает норвежская газета Dagsavisen, ссылаясь на прокуратуру.
"По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним (Брейвиком. — Прим. ред.) дело, а также новой оценке риска, проведённой психиатром, мы считаем, что всё ещё существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьёзное преступление", — приводит издание слова государственного прокурора Хульды Карлсдоттир.
Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Окончательно свою вину Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В сентябре 2020 года норвежский радикал захотел выйти по УДО. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен. Такое имя он взял себе за решёткой.
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