Пресс-секретарь Зеленского уточнил время беседы президента Украины с Байденом

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом состоится сегодня, 2 января, после 23:00 по московскому времени. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, пожелав подписчикам в наступившем году "только хороших новостей".

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву", — указал Никифоров.