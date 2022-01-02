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Пресс-секретарь Зеленского уточнил время беседы президента Украины с Байденом

Как сообщили ранее в Белом доме, американский лидер намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

2 января, 17:55
<p>Владимир Зеленский и Джо Байден © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-rozpochav-zustrich-z-prezidentom-ssha-dz-70501" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский и Джо Байден © Официальный сайт президента Украины

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом состоится сегодня, 2 января, после 23:00 по московскому времени. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, пожелав подписчикам в наступившем году "только хороших новостей".

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву", — указал Никифоров.

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Напомним, о скором телефонном разговоре лидеров двух стран Белый дом сообщил 31 декабря 2021-го. В американской администрации указали, что лидер Штатов намерен подтвердить поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Незалежной. Сам Зеленский хочет обсудить с американским коллегой "координацию шагов ради мира на Украине и безопасности в Европе".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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