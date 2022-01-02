В квартире на севере Москвы нашли гранату времён Великой Отечественной

В Москве в одной из квартир дома № 11 по улице Декабристов найден предмет, похожий на гранату, сообщает телеканал "360". Жильцов дома эвакуируют, на место прибыли кинологи с собаками. По данным телеграм-канала Mash, находка вполне боевая — осталась ещё со времён Великой Отечественной войны.