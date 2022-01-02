В квартире на севере Москвы нашли гранату времён Великой Отечественной
По неофициальным данным, взрывное устройство хозяину жилища подарили. Сейчас помещение оцеплено, на месте работают правоохранители.
Найденная граната © Telegram / Mash
На месте обнаружения гранаты в доме на севере российской столицы © Telegram / 360tv
В Москве в одной из квартир дома № 11 по улице Декабристов найден предмет, похожий на гранату, сообщает телеканал "360". Жильцов дома эвакуируют, на место прибыли кинологи с собаками. По данным телеграм-канала Mash, находка вполне боевая — осталась ещё со времён Великой Отечественной войны.
По не подтверждённым официально сведениям, взрывное устройство хозяин квартиры получил в подарок. Сейчас помещение оцеплено.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Ставрополья после семейного скандала взорвал гранату. Мужчина получил множественные осколочные ранения, его увезли в больницу.
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