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Заслуженная артистка РФ Недда Аязян умерла в Ярославле

Пианистка долгое время болела, уточнили её коллеги. Прощание с Аязян пройдёт 4 января.

2 января, 18:19

Недда Аязян © yarwiki.ru

В Ярославле на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России Недда Аязян. О смерти пианистки сообщили в паблике музыкального училища имени Л. В. Собинова в соцсети "ВКонтакте".

Педагог и исключительная по своему таланту пианистка долгое время болела, уточняется в записи. Проститься с Аязян можно будет 4 января в Леонтьевской церкви.

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Недда Израилевна на протяжении 40 лет была солисткой Ярославской филармонии, каждый сезон дарила слушателям новые интересные программы, как сольные, так и в сотрудничестве с оркестром. В Ярославском музыкальном училище имени Собинова артистка работала с 1966 года.

Ранее Лайф писал, что в США меньше чем за три недели до своего столетия ушла из жизни шестикратная обладательница "Эмми" Бетти Уайт. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Золотые девочки" (The Golden Girls, 1985–1992).

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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