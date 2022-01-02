Заслуженная артистка РФ Недда Аязян умерла в Ярославле

В Ярославле на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России Недда Аязян. О смерти пианистки сообщили в паблике музыкального училища имени Л. В. Собинова в соцсети "ВКонтакте".

Педагог и исключительная по своему таланту пианистка долгое время болела, уточняется в записи. Проститься с Аязян можно будет 4 января в Леонтьевской церкви.

Недда Израилевна на протяжении 40 лет была солисткой Ярославской филармонии, каждый сезон дарила слушателям новые интересные программы, как сольные, так и в сотрудничестве с оркестром. В Ярославском музыкальном училище имени Собинова артистка работала с 1966 года.