Гигантское столпотворение недовольных туристов на "Розе хутор" попало на видео © Instagram / oxygen_active, SHOT

На горнолыжном курорте "Роза хутор" в Сочи образовалась гигантская очередь из туристов. Недовольные отдыхающие публикуют в соцсетях видео с толпами людей в горах на Красной Поляне.

На кадрах видно, что на заваленном снегом курорте образовалось столпотворение отдыхающих: десятки лыжников и сноубордистов ждали своей очереди, чтобы сесть на подъёмник. Ряды туристов протянулись на несколько десятков метров.

"Просто жесть… Очередь нереальная!", — сказал на видео один из отдыхающих, ролик он опубликовал в своём инстаграме.

Этот же турист в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказал детали инцидента с очередями на зимнем курорте.

"Попали на склон и оказались в жёсткой пробке на подъёмники. Много подъёмников просто перекрыли. Естественно, что на месте было много негатива, кто-то хотел протиснуться побыстрее... В общем, ситуация была так себе. Мы откатались два часа... и были вынуждены покинуть курорт раньше времени", — отметил Роман.

Отметим, что 2 января горнолыжный комплекс решил закрыть многие трассы из-за снегопада и опасности схода лавин, что спровоцировало очереди туристов на подъёмники к ещё открытым для катания горным участкам.