В Карелии выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Министр добавил, что положительный результат на "омикрон" передали в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Охлопков уточнил, что жалоб у пациентки нет, её состояние удовлетворительное. Вакцина "Спутник V" показала свою эффективность против "омикрона", заключил глава карельского Минздрава.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что число выявленных случаев заражения штаммом "омикрон" в России достигло 103. Заболевшие — это люди, приехавшие из-за границы или очень близко с ними контактировавшие. Ранее вирусолог Александр Семёнов спрогнозировал, что "омикрон" станет доминирующим во всём мире уже весной. В то же время, как отметил эксперт, наблюдения показывают, что привитые и переболевшие ковидом люди легко переносят данную мутацию. А вот для невакцинированных у него не очень приятные новости.