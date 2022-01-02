В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом

Три человека погибли в частном жилом доме в селе Старая Таволжанка в Самарской области в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"В 18:42 (17:42 мск) 2 января в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом трёх человек в частном жилом доме в населённом пункте Старая Таволжанка муниципального района Борский, — указано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли трое мужчин. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек. По её результатам будет принято процессуальное решение.