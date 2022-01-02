В Самарской области три человека насмерть отравились угарным газом
ЧП произошло в частном доме. Жертвами стали трое мужчин. Причины инцидента устанавливаются.
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Три человека погибли в частном жилом доме в селе Старая Таволжанка в Самарской области в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
"В 18:42 (17:42 мск) 2 января в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом трёх человек в частном жилом доме в населённом пункте Старая Таволжанка муниципального района Борский, — указано в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли трое мужчин. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту гибели трёх человек. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.
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