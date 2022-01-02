Политолог Межевич заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО

На потенциальное вступление Финляндии в НАТО Россия должна ответить усилением Балтийского флота. Такое мнение высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он указал на "неадекватность" самого тона финнов о членстве в альянсе и решении по закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу РФ. По словам эксперта, всё это может быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера.

"Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжёлой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении... Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции", — заявил Межевич газете "Взгляд".

Политолог предположил, что слова премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинистё о праве Хельсинки подать заявку на вступление в блок НАТО могут быть зондированием реакции Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Также Межевич напомнил о результатах недавних опросов, согласно которым финны традиционно высказываются против вступления страны в альянс. По его словам, ещё живо поколение, которое помнит 70-е годы, когда финны ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР. Большая часть финских политиков будет вынуждена ждать формирования общественного мнения, считает Межевич. Но независимо от реальности угрозы необходимо укреплять Балтийский флот уже сейчас, добавил он.

"У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который разорван между Кронштадтом и Калининградом, а посередине — фарватер, который перекрывается в два счёта. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн", — уточнил Межевич.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Финляндии Марин не исключила вступления страны в НАТО. Необходимо дорожить свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждого государства принимать собственные решения в области безопасности, указала глава кабмина.