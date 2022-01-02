Астроном Железнов рассказал о затмениях, суперлуниях и звездопадах 2022 года

Россияне в 2022 году смогут увидеть полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров (звездопада), первый из которых прольётся в ночь со 2 на 3 января. Также в начале года ожидается схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а в июне и июле — два суперлуния подряд. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.

"В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря", — рассказал Железнов ТАСС.

Первое парное затмение — солнечное и лунное весной 2022 года — обойдёт россиян, его увидят преимущественно жители южного полушария. А самое начало лунного затмения 16 мая смогут наблюдать только жители Калининградской области. Зато 14 июня и 13 июля россияне смогут наблюдать сразу два ярких суперлуния подряд.

Солнечное затмение 25 октября, хоть и с фазой затемнения до 86%, покажется жителям Тюменской, Омской областей и ряда других западносибирских и уральских регионов. При этом само зрелище предстанет для зрителей на закате, в виде яркого тонкого красного серпа заходящего Солнца. Петербуржцы и москвичи в этот день смогут наблюдать небесное явление с 12 до 14 часов с максимальной фазой в районе 13 часов. 8 ноября лунное затмение увидят преимущественно жители Дальнего Востока и Сибири.

Метеорные потоки Квадрантиды и Геминиды пройдут с активностью в 120 и 150 метеоров в час соответственно, это будут самые крупные звездопады января и декабря. Третьим по мощности станет августовский поток Персеиды. В мае же россияне увидят метеорный поток Аквариды.

Как отметил Железнов, полноценных парадов планет в 2022 году не ожидается. Однако в период с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет наблюдать почти все планеты одновременно: на одной линии сойдутся Меркурий и Венера, вместе с ними в пояс выстроится карликовый Плутон. К западу от этой оси будет виден Сатурн, а ещё западней на 20 градусов — Юпитер. Таким образом жители Земли увидят все остальные планеты в Солнечной системе за исключением Марса, он явится взорам только в утренние часы.