Двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре

В результате пожара частном доме в Московской области погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная прокуратура в своём телеграм-канале. В распоряжении Лайфа оказались фото с места трагедии.





















Пожар произошёл вечером 2 января в частном жилом доме в посёлке Туголесский Бор городского округа Шатура. Кроме погибших, ещё один ребёнок и взрослый пострадали. Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание.

По факту трагедии прокуратура проводит проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, на месте пожара были обнаружены тела мальчика и девочки 2012 и 2016 г.р. соответственно. Кроме того, в присутствии бригады скорой скончался мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома.