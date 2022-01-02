Washington Post: Около половины американцев недовольны состоянием демократии в США

Почти половина американцев (46%) заявили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как функционирует демократия в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой Washington Post совместно с Университетом Мэриленда.

При этом ещё 54% респондентов заявили, что гордятся демократией в стране: 11% "очень гордятся", еще 43% "гордятся в какой-то степени". Опрос проводился 17–19 декабря 2021 года онлайн и по телефону, в нём приняли участие свыше тысячи совершеннолетних американцев.

Согласно прошлому опросу, который состоялся в 2017 году, американской демократией гордились 63% респондентов, противоположного мнения тогда придерживались 36% жителей США.