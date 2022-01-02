Washington Post: Около половины американцев недовольны состоянием демократии в США
По сравнению с прошлогодним опросом, их количество заметно увеличилось. Тем не менее гордятся демократией по-прежнему больше 50% жителей Соединённых Штатов.
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Почти половина американцев (46%) заявили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как функционирует демократия в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой Washington Post совместно с Университетом Мэриленда.
При этом ещё 54% респондентов заявили, что гордятся демократией в стране: 11% "очень гордятся", еще 43% "гордятся в какой-то степени". Опрос проводился 17–19 декабря 2021 года онлайн и по телефону, в нём приняли участие свыше тысячи совершеннолетних американцев.
Согласно прошлому опросу, который состоялся в 2017 году, американской демократией гордились 63% респондентов, противоположного мнения тогда придерживались 36% жителей США.
Ранее обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что в 2021-м доверие к США было подорвано и теперь Европа должна проявлять себя в кризисных ситуациях. Он считает, что Старому Свету пора перестать полагаться на Соединённые Штаты. Штурм Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года поставил под сомнение способность американской администрации остановить внутриполитическую поляризацию, отметил эксперт.
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