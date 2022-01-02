В Афинах на глазах у семьи застрелили грузинского вора в законе Шотико

1 января поздно вечером в Афинах застрелили 41-летнего выходца из Грузии. Убийство произошло на глазах у его жены и ребёнка, сообщает издание "Прото тема". Телеканал MEGA и агентство "Прайм крайм" сообщают, что речь идёт о воре в законе, известном как Шотико (Шота Тевдорадзе).

По данным греческих СМИ, убийство произошло в районе Мосхато, когда мужчина вместе с семьёй возвращался домой. Очевидцы рассказали, что слышали не менее четырёх-пяти выстрелов, у подъезда многоквартирного дома было обнаружено три гильзы. MEGA отмечает, что убийство, вероятно, связано со сведением счётов между тбилисской и кутаисской мафией. По информации СМИ, Шотико ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и был замешан в торговле наркотиками.

Соседи в разговоре с журналистами отметили, что знали семью Тевдорадзе, встречались с ними в церкви каждое воскресенье. Однако самого Шотико они описывают как "тёмную и замкнутую личность". По словам соседей, в этом доме он жил последние три-четыре года.

О напавшем известно лишь, что он был одет во всё чёрное. Задержать его пока не удалось.