Освобождение Таро, убийство Алика Рыжего и другое: Главные события криминального мира России 2021 года Прошедший год был богат на события в криминальном мире. В большинстве своём они были хлопотными и печальными для мафиози. 30 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Таро снова на свободе

10 октября из испанской тюрьмы Сото-дель-Реаль освободился знаменитый вор в законе 69-летний Тариэл Ониани (Таро). По мнению экспертов, это может полностью изменить расклад сил в криминальном мире страны. Интересно, что до середины нулевых Ониани был практически неизвестен в России, поскольку он эмигрировал во Францию ещё в 1991 году, а затем осел в Испании, где подвизался в строительном бизнесе.

Именно Ониани вместе со своим старым другом вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) придумал схему по отмывке криминальных денег через покупку зарубежной недвижимости. Во время масштабной спецоперации "Оса", когда испанские силовики задержали 28 участников "русской мафии", состоявшей из граждан Грузии, России и Украины, Ониани удалось бежать.

Ониани (справа) вместе со своим верным помощником Мерабом Джангвеладзе. Фото © mzk1.ru

В Россию Таро приехал богатым человеком и сразу же заявил о себе, вступив в конфликт с признанным лидером отечественного криминала Асланом Усояном (Дед Хасан). В 2009 году Таро посадили на десять лет за вымогательство и похищение человека. Он отбывал срок в знаменитом ИК-6 в Оренбургской области "Чёрный дельфин". После ареста Ониани Дед Хасан объявил его отступником и инициировал лишение его воровского титула. Это привело к затяжной и кровопролитной криминальной войне, в ходе которой был убит и сам Усоян.

Ониани был выдан Испании российскими властями два года назад. И вот Таро на свободе, а его враги теперь не могут чувствовать себя в безопасности. Это относится даже к таким влиятельным законникам, как Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Лаша Шушанашвили (Руставский).

Убийство Алика Рыжего

В апреле этого года в фитнес-клубе элитного ЖК "Алые паруса" средь бела дня на глазах посетителей был застрелен известный 40-летний криминальный авторитет Али Мусейб-оглы Гейдаров (Альберт Рыжий). Киллер снял в том же ЖК квартиру, куда заселил свою 24-летнюю зазнобу. Убийца записался в местный фитнес-клуб под чужим именем и выслеживал жертву около двух недель.

Видео © LIFE

Киллер пытался сбежать с места преступления. Между домами, где расположен фитнес-клуб, он оставил рюкзак с пистолетом-пулемётом "Скорпион" и двумя полными магазинами от него. Матлаба Султанова задержали уже спустя несколько часов. В начале Султанов говорил о том, что убил Рыжего из-за мести за оскорбление. Но спустя некоторое время начал давать признательные показания в исполнении заказного убийства.

В мае 2020 года Рыжий вышел из тюрьмы — он стал первым вором в законе, которого освободили условно-досрочно. Тем не менее Алик прослыл дерзким преступником, с которым лучше не связываться. В воровской среде Рыжего считали "фартовым" (удачливым преступником), потому что Гейдаров пережил три серьёзных покушения и до апреля этого года выходил сухим из воды. По некоторым данным, с Рыжим могли расправиться криминальные авторитеты из клана застреленного в 2020 году Надира Салифова (Лоту Гули). После смерти Гули Рыжий якобы решил подмять под себя овощной бизнес в Москве.

Больше не воры в законе

В позапрошлом году в России появилась напугавшая преступный мир новая антиворовская статья Уголовного кодекса — о занятии высшего места в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Силовики могут возбуждать дела не только против воров в законе и авторитетов, но и против "смотрящих" от криминального мира за лагерем или камерой.

Константин Найбауэр. Коллаж © LIFE. Фото © "Версия"

Однако с практикой по этой статье в 2021 году были проблемы. Первым стал Томский областной суд, вынесший на основании вердикта присяжных оправдательный приговор первому подозреваемому в занятии высшего места в преступной иерархии Николаю Кузьмичеву (Коля Томский). Также после сорокаминутного обсуждения в совещательной комнате присяжные единогласно признали невиновным Константина Найбауэра (Костя Канский) — единственного немца в воровской семье. Несмотря на то что Найбауэр лично называл себя вором в законе на камеру, присяжные решили, что у следствия нет достаточных доказательств его вины.

Ореховская ОПГ снова под судом

В ноябре завершилось расследование в отношении 57-летнего Сергея Буторина (Ося), которого считают лидером одной из самых кровавых и жестоких банд 90-х — ореховской ОПГ. Осю и его телохранителя Марата Полянского, который занимался подбором киллеров, обвиняют в покушении на милиционера. Сам Полянский — выпускник Ленинградской военно-космической академии и мастер спорта по военному единоборству.

Главарь ореховской преступной группировки Сергей Буторин и его правая рука Марат Полянский. Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

По данным следствия, 3 декабря 1998 года Полянский караулил милиционера вместе с другим членом банды Александром Васильченко. Полянский якобы выстрелил милиционеру в голову из автоматической винтовки, но тот выжил.

Для Буторина новое дело уже ничего не изменит — ранее он получил пожизненный срок. Другое дело — Марат Полянский, который активно сотрудничал со следствием, признался в убийствах и сдал остальных членов банды, получив лишь 23 года тюрьмы. Свой срок он уже практически отсидел и должен выйти в 2026 году.

Реформы в уголовном мире?

В середине декабря появились сообщения о том, что в криминальном мире якобы решили пересмотреть отношение к зэкам, пережившим унижения и насилие в так называемых пресс-хатах. Поводом для этого стали последние скандалы в некоторых колониях и учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), где заключённых пытали и насиловали по заказу с воли. Лидеры криминального мира якобы составили воровской прогон (письмо о принятом решении), которое разослали в колонии и СИЗО. Они призывали сидельцев не обижать жертв насилия и не относиться к ним как к изгоям. Правда, прогон был анонимным, что вызвало вопросы о его реальности.

Авторы Станислав Сенькин