Кровавый феникс: Как главарь ореховской ОПГ похоронил себя, а потом воскрес Экс-главарь ореховской ОПГ Сергей Буторин опять готовится к суду. Его с телохранителем обвиняют в покушении на жизнь милиционера. На счету главаря несколько десятков убитых. 12 ноября, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, ТАСС / Владимир Астапкович

Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении знаменитого лидера ореховской ОПГ — 57-летнего Сергея Буторина, известного в бандитской среде как Ося, и его соратника и телохранителя Марата Полянского. Последний также занимался в банде подбором кадров. Их обвиняют в посягательстве на жизнь милиционера в далёком 1998 году. Генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Самого Буторина устроит любой приговор — у него уже есть пожизненный срок. Он изначально отказался от показаний, признавшись только в одном убийстве. А Полянский несколько лет назад заключил сделку со следствием, признался в 11 убийствах и сдал остальных членов банды, получив 23 года тюрьмы. Выйти на свободу киллер должен уже в 2026 году.

Опасный оперативник

За "орехами" — пожалуй самой жестокой бандой в стране — силовики начали охотиться ещё в 90-х. В 1998 году к бандитам довольно близко подобрался исполняющий обязанности замначальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) по ЦАО Москвы Николай Петров. Ося тогда руководил ОПГ из Испании. По данным следствия, Буторин дал Полянскому приказ ликвидировать силовика.

— Опасаясь, что указанный сотрудник милиции может способствовать пресечению противоправной деятельности банды, Буторин принял решение совершить его убийство. Непосредственным исполнителем Буторин назначил члена ореховской группировки Марата Полянского, которому сообщил сведения о личности и месте жительства сотрудника милиции, — рассказали Лайфу в Генпрокуратуре.

Лидер ореховской преступной группировки Сергей Буторин и его телохранитель Марат Полянский. Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

По версии следствия, 3 декабря 1998 года Полянский вместе с другим членом банды Александром Васильченко подъехали на KIA к метро "Свиблово". Там Полянский подкараулил милиционера и выстрелил ему в голову из автоматической винтовки. По счастливой случайности милиционер выжил. По горячим следам были задержаны некие братья Григорян, торгующие на оптовом рынке в микрорайоне Новокосино — они якобы совершили покушение по заказу своего земляка. Но уже через два года следствие называло исполнителем Марата Полянского. Тем не менее дело о нападении на милиционера оставалось нераскрытым почти 20 лет.

Три армейских друга

И только в 2018 году у следователей неожиданно появилась новая версия, где заказчиком преступления называли известного одинцовского предпринимателя Сергея Вялкова, которого неоднократно связывали с ореховскими. Показания на бизнесмена дал тот же Полянский, отбывающий свой срок в колонии "Белый лебедь" под Соликамском. Расследованием занялся Центральный аппарат Следственного комитета.

Марат Полянский. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Интересно, что Буторин, Петров и Вялков вместе служили в армии и хорошо знали друг друга. СМИ и вовсе называли Вялкова казначеем ореховских. Согласно показаниям, покушению предшествовала встреча Вялкова с Петровым в аэропорту, во время которой Вялков рассказал, что общается с Осей. В конце разговора милиционер передал Буторину привет. Сам Буторин был очень подозрительным, поэтому мог расценить привет бывшего сослуживца как "чёрную метку".

Средняя продолжительность жизни члена ОПГ на тот момент составляла всего пару лет. Поэтому Буторин оставил криминальный олимп, сделал пластическую операцию и перебрался в Европу, где думал наслаждаться наворованными деньгами. Он даже инсценировал свою смерть — в 1996 году прошли пышные похороны, урну с его прахом даже захоронили на Николо-Архангельском кладбище столицы.

В 2001 году Осю с Полянским депортировали в Россию из Испании, где они отбывали срок за незаконный оборот оружия. В 2011 году над ореховскими прошёл громкий процесс, однако дело о посягательстве на жизнь милиционера почему-то не рассматривалось.

В январе 2018-го Вялков был арестован и провёл 11 месяцев в СИЗО. По версии следователей, бизнесмен мог заказать своего сослуживца, поскольку опасался, что тот начнёт говорить о нём. Пока Вялков сидел в тюрьме, его бизнес начал приходить в упадок. Так, были закрыты ресторан "Дилижанс", книжный магазин "СВой книжный" и кондитерская "СВоя кондитерская".

Поскольку вокруг тех событий возник широкий общественный резонанс, его дело рассматривал суд присяжных. На суде Вялков рассказал, что Буторин мстит ему за содействие в расследовании по разоблачению ореховских — во время процесса 2011 года предприниматель активно сотрудничал со следствием и дал показания на лидера ореховских. Сегодня Вялков активно продолжает заниматься бизнесом. Согласно базе СПАРК, он является совладельцем восьми компаний. Самым успешным его предприятием является ООО "Автомол", занимающееся арендой помещений. Предприятие было основано в 1997 году — за год до покушения на Петрова. Выручка фирмы в 2020 году составила почти полмиллиарда рублей.

Друзей должны убивать друзья

Ося был одним из тех, кто создал в современной России новый формат преступного лидера. Считается, что именно он стал прототипом Саши Белого из известного фильма "Бригада", чья история якобы списана с "орехов". Поскольку Буторин отслужил в сапёрном подразделении и вышел на дембель прапорщиком, путь в криминальную субкультуру воров в законе ему был заказан, но в 90-е новая формация бандитов состояла из людей другого типа.

Сергей Буторин. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Армия дала Буторину неплохие навыки бокса и владения оружием, поэтому вместе со своим братом Александром он устроился вышибалой в кафе "Аленький цветочек" в московском районе Коптево. На первое криминальное дело его как раз сподвиг брат. Буторины ограбили по наводке жильё известного коллекционера Виктора Магидса и вынесли антиквариата на сумму $9 млн.

На эти деньги в Одинцове были собраны бойцы первой группировки Буторина, куда вошёл будущий глава контрразведки "орехов" Дмитрий Белкин (Белок). Впоследствии Белкин выработал уникальную систему расправы над возможными предателями. Казнить могли даже за разовое употребление наркотиков или пьяный дебош. Белок обычно собирал несколько десятков бойцов в лесную баню на пикник. Бандиты уже знали, что один из них будет сегодня жестоко убит. Но не знали, кто именно. Во время приготовления шашлыка Белок вдруг указывал на жертву, которую коллективно избивали до полусмерти. Добивать приговорённого Белок приказывал самому близкому к жертве человеку. Как считал Белкин, друзей должны убивать друзья. После чего труп бандита расчленяли топором, сжигали на костре и закапывали прах в лесной яме.

С самого начала своей криминальной карьеры Ося довольно легко шёл на убийства своих конкурентов и несговорчивых партнёров. С 1993 года одинцовская группировка под руководством Оси практически влилась в знаменитую ореховскую ОПГ, которую тогда возглавлял бывший тракторист Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр (за большие мышцы его так прозвали в честь Сильвестра Сталлоне ). Тимофеев перебрался в столицу, чтобы преподавать карате и бокс в московском районе Орехово-Борисово. Благодаря своим волевым качествам и жестокости Сильвестр организовал вокруг себя опаснейшую группировку столицы.

Сергей Тимофеев. Фото © WIkipedia

Тимофеев был настроен против "пиковых" (так называют в блатном мире криминальных авторитетов с Кавказа), поэтому его группировка воевала с ними. Под контролем Тимофеева были банки, ночные клубы, рестораны и даже заводы. В криминальном мире есть легенда, что известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик) якобы предлагал Тимофееву получить воровскую корону из его рук, но Сильвестр отказался.

Впоследствии ореховская ОПГ объединилась с ещё одной знаменитой группировкой — медведковской. Ося занимался в группировке организацией убийств по приказу Сильвестра. Сам Тимофеев был резок на слова и скор на расправу. Доставалось и Осе. Убийств становилось всё больше и больше, что вызывало конфликты в преступном мире страны. Ося понимал, что рано или поздно его либо убьёт сам Тимофеев, либо его оппоненты. И поскольку под подчинением Буторина была группа преданных ему лично киллеров, он в 1994 году сыграл на опережение — по его заданию Тимофеева взорвали в автомобиле.

Об этом в 2011 году рассказал следствию сам Марат Полянский. Он менее известен широкому кругу, чем другие киллеры ореховских — Александр Пустовалов (Саша Солдат), Алексей Шерстобитов (Лёша-Солдат) и знаменитый Александр Солоник (Саша Македонский). Старший лейтенант Марат Полянский был выпускником Ленинградской военно-космической академии, а также мастером спорта по военному единоборству. Он лично набирал в группу киллеров Оси людей, прошедших горячие точки и имевших боевой опыт. Именно Полянский оказывал Буторину помощь в организации убийств и был во всём его правой рукой.

Как Пустовалов и Шерстобитов, Полянский тоже заключил сделку со следствием и дал показания против других участников ореховско-медведковской ОПГ. Несмотря на всю пользу, которую Полянский принёс следствию, и давно прошедший срок давности, возможно, старое дело о покушении на милиционера тоже добавит ему новый срок.

Авторы Станислав Сенькин