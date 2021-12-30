Петербургские бандиты: За что лидеру военной ОПГ Прапорщику грозит 10 лет Из Болгарии в Россию экстрадировали 58-летнего Владимира Борисова — некогда известного персонажа в криминальном мире Санкт-Петербурга. Чем он прославился? 29 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, киров.78.мвд.рф

Судьба была благосклонна к Борисову — сначала он отсидел девять лет за преступления 90-х. Затем его судили опять. Бандит был оправдан по тяжким статьям и в 2007-м получил семь лет условно. Но своим шансом Владимир Борисов не воспользовался — в 2014 году он пытался провести рейдерский захват имущества одного из институтов в Санкт-Петербурге.

Бригадир бывших военных

Своё прозвище легендарный преступник Владимир Борисов получил за то, что служил прапорщиком роты обеспечения в Советской армии. В начале 90-х, после увольнения из вооружённых сил, он занялся бизнесом, открыв ООО "Петровский автоцентр". Также вместе с тренером восточных единоборств Сергеем Кустовым Борисов учредил в Петербурге охранное предприятие "Фалкон 95". Легально работать не получилось: к Прапорщику пришли "братки" из гремевшей в то время акуловской ОПГ, которую возглавлял Александр Анисимов (Акула), с предложением, от которого Борисов не мог отказаться. С тех пор Прапорщик работал на них.

Владимир Борисов. Фото © киров.78.мвд.рф

Борисов тихой сапой начал собирать вокруг себя бывших военных, для того чтобы самостоятельно заниматься рэкетом и "крышевать" предпринимателей. Как позднее установило следствие, члены ОПГ регулярно занимались в тире и учились прослушиванию телефонных разговоров у кадровых сотрудников ГРУ. Какое-то время Прапорщика считали лишь одним из бригадиров Анисимова, пока в 1997 году Акула и десятки членов его ОПГ не были арестованы. На свободе оставались Игорь Роззувайло, Геннадий Лось и Вадим Изморосин (армейский приятель Борисова).

В августе 1998-го люди Борисова приступили к ликвидации конкурентов. В подъезде своего дома был застрелен Роззувайло. По материалам следствия, киллер Аслан Ибадуллаев был загримирован под бездомного специалистами "Ленфильма" и лежал на площадке, ожидая прихода жертвы. Лося попытались взорвать, заложив взрывчатку в салон его БМВ. Однако мощности бомбы не хватило для убийства. Осенью в Пскове застрелили Изморосина вместе с женой.

Фото © Shutterstock

Лось оценил предоставленный ему судьбой шанс и пошёл в милицию, обвинив Борисова в попытке организовать на него покушение. Следователям удалось выяснить, что Борисов может быть причастен и к убийству Роззувайло. По горячим следам были арестованы сам Борисов и около десяти человек из его банды. Большинство числились сотрудниками "Петровского автоцентра" и ЧОП "Фалкон 95". Оставшиеся члены ОПГ разбежались по всей стране и за её пределы. Например, правая рука Прапорщика — Юрий Бирюченко (Таксист) — скрылся от следствия в Праге, где у него были связи, но в конце концов и его удалось достать по линии Интерпола.

Оказалось, что бригада Прапорщика занималась заказными убийствами по всему Северо-Западу России. В банде царила железная армейская дисциплина. Киллеры получали месячный оклад в размере $200–500. За удачно выполненную работу им давали премию в $2000.

Борисова с подельниками подозревали в похищении человека, участии в преступном сообществе, заказных убийствах, покушении, хранении оружия и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Бандитов также заподозрили в убийстве вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича и депутата Галины Старовойтовой, но доказать их причастность не удалось.

Галина Старовойтова. Фото © Wikipedia

Всего за решёткой оказалось 16 человек, ещё один участник банды был объявлен в международный розыск. Весной 2001 года дело Борисова и подельников поступило в городской суд Санкт-Петербурга и практически сразу было отправлено на дополнительное расследование. Прокуратура несколько раз возвращала дело в горсуд. И только в 2007 году Борисова с другими членами банды оправдали по тяжким статьям и осудили к длительным, но условным срокам.

Прапорщик на свободе

Оказавшись на воле, Борисов инициировал необходимые судебные процедуры и досрочно снял судимости. В 2013 году вместе с неким Олегом Луцюком Прапорщик открыл ООО "СПб-Риэлти", но, как оказалось, не для легальной торговли недвижимостью.

Учредители ООО "СПБ-Риэлти" © "Спарк"

По версии следствия, Борисов с подельниками решили завладеть имуществом и правами пользования ОАО "Институт архитектурно-строительного проектирования" (ИАСП). В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Лайфу, что в 2014 году они предоставили фальшивые документы в Управление Росимущества по Санкт-Петербургу, получив доступ к управлению активами ОАО "ИАСП".

— Они подготовили и провели публичные торги, обеспечив незаконную передачу прав на имущество, на пользование имуществом и на взыскание дебиторской задолженности в размере более 7,5 млн рублей в пользу ООО "СПб-Риэлти". Таким образом, они похитили нежилые помещения, а также право требования на имевшуюся дебиторскую задолженность на сумму не менее 62 млн рублей. После чего распорядились ими по своему усмотрению, продав третьим лицам и причинив Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 305 млн рублей, — сообщил представитель ведомства.

В 2017 году Борисову предъявили заочно обвинения в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы. К тому времени он уже был в бегах. Минувшей осенью его задержали правоохранители Болгарии. Несколько дней назад Борисов был доставлен в Москву в сопровождении спецконвоя. Ему грозит теперь до 10 лет лишения свободы.

Авторы Станислав Сенькин