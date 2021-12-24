Офицер на службе у воров: За что присяжные признали виновным экс-майора ВДВ Бекмурадова В ближайшее время суд должен назначить наказание Батыру Бекмурадову — телохранителю лидера крупного мафиозного клана Захария Калашова. Чем занимался бывший офицер Минобороны и за что его судили? 24 декабря, 15:35 Шакро Молодой и Батыр Бекмурадов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон / Бобылев Сергей

— Виновны и не заслуживают снисхождения, — такой вердикт вынесла коллегия присяжных Мособлсуда в отношении бывшего военного 51-летнего Батыра Бекмурадова и бизнесмена Давида Мирзоева, которых обвиняют в похищении российско-американского бизнесмена Бориса Минахи. Их обвиняют по статьям 126 УК РФ (похищение человека) и 330 УК (самоуправство). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Обвинение запросит наказание для подсудимых уже после Нового года.

Экс-майор ВДВ Батыр Бекмурадов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Батыр Бекмурадов ранее был осуждён по делу о вымогательстве и уже пять лет находится за решёткой. Мирзоев дожидался суда под подпиской о невыезде, но после обвинительного вердикта его взяли под стражу.

Присяжные признали, что 9 июня 2016 года Минахи возвращался в свой дом в подмосковных Горках-2 на Рублёвском шоссе, где его автомобиль BMW 750L остановили неизвестные и разбили его битами. Бизнесмена и водителя увезли в соседний посёлок и бросили в гараж с надетыми на головы мешками. Затем предпринимателя запугивали, требуя отдать $21 млн бизнесмену Давиду Якобашвили, с которым Минахи якобы поссорился после сделки по продаже Ейского портового элеватора (ЕПЭ) на Азовском море. Минахи с Якобашвили дружили практически с детства. Вместе вложились в акции ЕПЭ. Но затем между ними пробежала чёрная кошка.

Бизнесмен Давид Якобашвили. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Под угрозами рэкетиров, размахивавших перед глазами фотографиями его жены и детей, Минахи согласился на все условия. Но, после того как его отпустили, быстро улетел из России. Бизнесмен продолжает судиться с Якобашвили уже с территории США. Непосредственные исполнители похищения так и не были найдены, но в руки оперативников попал архив аудиозаписей бесед Бекмурадова, в том числе и разговор с Мирзоевым (бизнесменом, близким к Якобашвили), касающийся подготовки похищения Минахи.

Сами обвиняемые признали вину только в самоуправстве — мол, они действительно готовили план похищения, но впоследствии якобы от него отказались. А бизнесмена якобы похитили другие люди. Но присяжных это не убедило — криминальная известность Бекмурадова уже давно перевесила все его военные заслуги перед страной.

Правая рука Шакро Молодого

В поле зрения силовиков Бекмурадов попал ещё со времени знаменитой перестрелки на Рочдельской улице (14 декабря 2015 года), когда конфликт между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой привёл к двойному убийству и громкому уголовному процессу.

На одну из враждующих сторон стал известный вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой), что и привело к аресту законника. Следователи выясняли, что именно Бекмурадов действовал в качестве правой руки Шакро, отвечая в банде за силовые операции. Он даже получил известность в криминальном мире под прозвищем Бек. Под прикрытием частного охранного предприятия (ЧОО "Защитник") бывший кадровый майор ВДВ организовал грозную группировку из числа сослуживцев, имеющих право на ношение оружия. Второе такое похожее ЧОП "Заслон" организовал Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Юридически охранные организации были записаны на номинала Александра Крюкова. Бойцы обеих ЧОПов стали ударным кулаком группировки Шакро.

24 августа 2016 года (уже после ареста Шакро) Бека задержали в подвале его московского офиса. На все вопросы Бек отвечал односложно, постоянно повторяя, что ничем противозаконным никогда не занимался. Бывший военный пошёл с шефом по одному делу о вымогательстве. В 2018-м суд поставил в этом деле точку — Шакро получил девять лет, Бекмурадов вместе с Кочуйковым по восемь.

Уже за решёткой майор узнал, что силовики примеряют ему и дело о похищении Минахи, которое несколько лет болталось в висяках.

Почему бывший майор ушёл в криминал

Батыр Бекмурадов родился в Туркмении в семье начальника областного Управления внутренних дел Чарджоу — второго по величине города в республике. В 1991 году он окончил знаменитое Рязанское воздушно-десантное училище и был распределён в элитный 218-й отдельный батальон специального назначения ВДВ, где и застал распад СССР. Затем были Приднестровье, Абхазия, Югославия и Чечня. Бекмурадов воевал достойно — грудь его украсили медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством" и орден "За личное мужество". Дослужившись до майора, Бекмурадов по непонятным причинам оставил службу и ушёл в мелкий бизнес.

В конце 90-х он женился на ровеснице Марине из Рязанской области, у них родилось трое детей. Женщина открыла ИП, куда трудоустроила мужа. Супруги занимались торговлей. Денег это практически не приносило, мало того, против ИП возбудили административное производство за нарушение правил торговли.

В 2005 году семья переезжает в Подмосковье, и через три года Бекмурадов становится советником главы Озёрского района Подмосковья Анатолия Почукаева. Он и сам баллотируется позже на пост главы Озёр, но недобирает пятисот голосов. Жили Бекмурадовы тогда довольно бедно, в старом обшарпанном доме в Фабричном переулке.

Возможно, бедность и подтолкнула начинающего политика к криминалу — по сообщению местных СМИ, уже на посту советника районного главы Бек якобы требовал процент за крышу от местных бизнесменов. Потом у него была последняя попытка разбогатеть легально — он с семьёй перебрался в Видное, где начал строительство кафе японской кухни "Тадаяма". Однако местные остановили стройку из-за вырубки деревьев.

После полного провала в бизнесе Бекмурадов погрузился с головой в криминал. Ещё в Озёрах он организовал ООО "ЧОП "Союз десантников", куда начал переманивать ищущих лёгких денег сослуживцев. Именно собранные Беком десантники впоследствии стали грозной криминальной силой, действующей под знамёнами вора в законе Шакро.

Авторы Станислав Сенькин