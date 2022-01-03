"Формат изменится": УЕФА пригласил в Лигу наций команды из Южной Америки

Не Мундиалем единым: Главные события 2022 года в мире спорта Нас ждёт невероятно насыщенный спортивными событиями год. Естественно, что главными из них станут Олимпийские игры в Пекине и финальная часть чемпионата мира по футболу. 2 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Visionhaus

Чётные годы в мировом спорте всегда получаются особенными. Именно на них выпадают Олимпийские игры, а также чемпионаты мира и Европы по футболу. 2022 год получится ещё более насыщенным. На него из-за пандемии коронавируса перенесли ещё целый ряд крупных соревнований. Лайф собрал самые важные из предстоящих событий в хронологическом порядке.

4–20 февраля. Зимние Олимпийские игры. Пекин (Китай)

Столица Поднебесной станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Уже объявлено, что из-за коронавируса соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа. Не исключено, что, как и на недавних Играх в Токио, на арены вообще не пустят зрителей. К сожалению, из-за пандемии хоккейный турнир пройдёт без игроков из НХЛ.

Организаторы Игр планируют использовать ряд объектов, построенных к летней Олимпиаде 2008 года. Так, на стадионе "Птичье гнездо" пройдут церемонии открытия и закрытия, а плавательный комплекс "Водяной куб" превратили в "Ледяной куб" для проведения турнира по кёрлингу. Помимо Пекина соревнования пройдут в Яньцине (горные лыжи, бобслей, санный спорт и скелетон) и Чжанцзякоу (прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, сноуборд, фристайл и лыжные гонки).

Участники Олимпиады разыграют рекордное количество медалей — 109 комплектов. В программу добавили женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские турниры по фристайлу в дисциплине биг-эйр и смешанную эстафету в шорт-треке. Также впервые в истории будут определены обладатели олимпийских наград в смешанных командных соревнованиях по сноуборд-кроссу, прыжкам на лыжах с трамплина и акробатике у фристайлистов.

Ожидается, что в пекинской Олимпиаде примут участие 216 российских спортсменов. Они вновь выступят под флагом ОКР, а вместо гимна в случае победы будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Медального плана у нас не будет, в качестве задачи-минимум министр спорта указал попадание в пятёрку сильнейших команд.

21–27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию. Монпелье (Франция)

Первенство пройдёт буквально через месяц после Игр в Пекине, и многие ведущие фигуристы могут пропустить французский форум из-за травм или усталости. Тем не менее турнир в любом случае будет представлять большой интерес. На нём могут определиться лидеры нового олимпийского цикла.

У России в Монпелье будет максимальное представительство во всех дисциплинах — по три квоты у мужчин, женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов. Напомним, что на предыдущем первенстве — в Стокгольме — наши спортсмены выиграли ровно половину всех медалей — шесть из двенадцати. В том числе три золота.

4 марта – 30 апреля. Хоккей. Кубок Гагарина

14-й сезон КХЛ вновь завершится розыгрышем плей-офф с участием 16 клубов. 30 апреля состоится седьмая встреча финальной серии, если она, конечно, потребуется. В каждом раунде преимущество своего льда будут иметь команды, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате.

В прошлом сезоне в финале "Авангард" победил в шести матчах ЦСКА. Омский клуб впервые завоевал Кубок Гагарина. Может быть, на этот раз трофей вновь найдёт нового владельца. Кстати, в решающей серии плей-офф ещё ни разу не побеждала иностранная команда.

21 мая. Футбол. Последний тур РПЛ

На эту дату ориентировочно намечено окончание чемпионата России. На зимний перерыв лидером ушёл петербургский "Зенит", набравший 38 очков. На два балла от него отстаёт московское "Динамо". По данным статистического портала Euro Club Index, подопечные Сергея Семака с вероятностью более 86% четвёртый раз подряд выиграют золотые медали.

А вот в Кубке России ожидается напряжённая борьба. В начале марта пройдут матчи 1/8 финала. "Зенит" на этой стадии примет клуб "КамАЗ" из Набережных Челнов, "Спартак" дома сыграет с краснодарской командой "Кубань", столичное "Динамо" — с "Нижним Новгородом", "Сочи" — с ЦСКА. Финал запланирован на 29 мая.

28 мая. Финал Лиги чемпионов. Санкт-Петербург

Второй раз в истории решающий матч сильнейшего клубного турнира Европы пройдёт в России. В 2008 году в Москве на стадионе "Лужники" встретились два английских клуба. "Манчестер Юнайтед" победил лондонский "Челси" — 1:1, по пенальти 6:5.

Очень может быть, что в этом сезоне Лигу чемпионов вновь выиграет английская команда. По мнению букмекеров, фаворитом турнира является "Манчестер Сити". Также в четвёрку наиболее вероятных победителей соревнований входят мюнхенская "Бавария", "Ливерпуль" и действующий обладатель трофея — лондонский "Челси".

Добавим, что финал Лиги Европы, в плей-офф которой Россию будут представлять "Спартак" и "Зенит", пройдёт 18 мая на арене "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Решающий матч нового еврокубкового турнира Лиги конференций состоится 25 мая на "Эйр Албания стэдиум" в Тиране.

13–29 мая. Чемпионат мира по хоккею. Финляндия

Матчи первенства пройдут на "Хартвалл-арене" в Хельсинки и "Нокиа-арене" в Тампере. Финляндия примет чемпионат мира по хоккею уже в девятый раз. За медали вновь будут бороться 16 команд, разделённые на две группы. Россияне на предварительном этапе сыграют с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии.

На предыдущем первенстве в Риге канадцы в финале одолели в овертайме финнов — 3:2. При этом "Кленовые листья" чудом вышли в плей-офф, начав турнир с трёх поражений подряд. В четвертьфинале они в овертайме победили сборную России — 2:1.

13–29 мая. Чемпионат мира по водным видам спорта. Фукуока (Япония)

Обычно эти соревнования проходят по нечётным годам. На этот раз их было решено развести по времени с Олимпиадой в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что чемпионат мира по водным видам спорта, как и недавние Игры, откроет император Японии Нарухито.

В Фукуоке будут разыграны медали в плавании в бассейне и открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге и водном поло. В отличие от Олимпийских игр, на чемпионатах мира синхронистки соревнуются не в двух дисциплинах, а сразу в десяти. Так, на предыдущем первенстве в Южной Корее россиянки завоевали девять золотых наград.

15–24 июля. Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Юджин (США)

Этот турнир, как и первенство планеты по водным видам спорта, был перенесён с 2021 года из-за Олимпиады. Открывать его планируется доверить самому президенту США Джо Байдену. И это неудивительно, ведь в иерархии спортивных мероприятий чемпионаты мира по лёгкой атлетике идут сразу после Олимпийских игр, а также футбольных ЧМ и Евро.

Из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики в чемпионате будет участвовать не более 20 наших спортсменов, имеющих нейтральный статус. С одной стороны, это чудовищно мало — в несколько раз меньше, чем у других ведущих держав. С другой стороны, по сравнению с 2021 годом квота увеличена вдвое. На Олимпиаде в Токио Россию представляли только десять легкоатлетов.

26 августа – 11 сентября. Чемпионат мира по волейболу. Россия

Матчи мужского первенства пройдут в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле, Екатеринбурге и Кемерове. Россия впервые примет чемпионат мира по волейболу. СССР в последний раз принимал мужской турнир в 1962 году, а женский — в 1978-м. За золото сразятся 24 команды, россияне будут одними из фаворитов.

Примечательно, что чемпионат мира пройдёт в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые действуют до декабря 2022 года. Дело в том, что перенос турнира в другую страну признали юридически и практически невозможным.

21 ноября – 18 декабря. Чемпионат мира по футболу. Катар

Первенство впервые в истории пройдёт зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке. Катар станет первой в истории арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу, и самой маленькой по площади. Матчи пройдут на восьми стадионах в пяти городах.

В финальной части турнира выступят 32 команды. Очень надеемся, что среди них окажется и сборная России. Правда, по итогам квалификации в своей отборочной группе дружина Валерия Карпина не смогла завоевать путёвку в Катар. В последнем туре наши футболисты уступили на выезде Хорватии (0:1) и пропустили "шахматных" на первое место, отстав от них на одно очко.

Весной сборная России примет участие в стыковых матчах. 24 марта наша команда в Москве на поле "Лужников" сразится с Польшей. В случае победы она 29 марта на том же столичном стадионе примет сильнейшего в паре Чехия – Швеция. Задача подшефных Карпина — выиграть эти два матча и забронировать себе место на мировом форуме.

Авторы Роман Фейгин