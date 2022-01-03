"Формат изменится": УЕФА пригласил в Лигу наций команды из Южной Америки

Только европейские национальные команды участвовали в турнире с момента его создания.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что с 2024 года в Лиге наций будут выступать сборные из Южной Америки. Об этом сообщает польское издание Meczyki.

"В нынешнем формате Лига наций пройдёт в последний раз. С 2024 года на турнире появятся команды из Южной Америки. Формат соревнований ещё может измениться", — заявил Бонек.

Предполагается, что в Лиге наций будут выступать все десять южноамериканских сборных. При этом Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и Уругвай войдут в Лигу А. Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор станут участниками Лиги B.