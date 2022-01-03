Зеленский после беседы с Байденом похвастался особенным характером отношений Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый международный разговор года с президентом США Джо Байденом доказывает особенный характер отношений Киева и Вашингтона.

"Первый международный разговор года с президентом США Джо Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", — написал Зеленский в "Твиттере".