Зеленский после беседы с Байденом похвастался особенным характером отношений Украины и США
По словам лидера Незалежной, в ходе разговора обсуждались в том числе вопросы деолигархизации страны.
Президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / AP
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый международный разговор года с президентом США Джо Байденом доказывает особенный характер отношений Киева и Вашингтона.
"Первый международный разговор года с президентом США Джо Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины", — написал Зеленский в "Твиттере".
Напомним, ранее Байден и Зеленский провели телефонные переговоры, обсудив в том числе предстоящие контакты Москвы и Вашингтона в сфере безопасности. Как сообщили в Белом доме, американский президент "подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО. 13 января встречу проведут представители России и ОБСЕ.
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